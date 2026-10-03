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Antara
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.02 WIB

Gagal ke Final FIFA ASEAN Cup 2026, Anwar Ibrahim Tetap Bangga Harimau Malaya

Skuad Timnas Malaysia saat menghadapi Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dok. Instagram/@malaysia_nt) - Image

Skuad Timnas Malaysia saat menghadapi Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dok. Instagram/@malaysia_nt)

JawaPos.com - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kiprah tim nasional sepak bola Malaysia (Harimau Malaya) dalam FIFA ASEAN Cup 2026 tetap membanggakan.

"Meskipun gagal melaju ke final, semangat juang dan kesungguhan Harimau Malaya sepanjang turnamen tetap membanggakan seluruh rakyat Malaysia. Penampilan itu sekaligus membuktikan bahwa tim nasional mampu bersaing dan memberikan yang terbaik," kata Anwar dalam pernyataan di Kuala Lumpur.

Dia pun mengucapkan selamat kepada timnas Malaysia menyusul kemenangan gemilang 6-0 atas Singapura dalam laga Piala ASEAN FIFA 2026 Kamis malam, seraya mengingatkan perjuangan belum selesai.

Menurutnya, fokus tim Malaysia tertuju pada perebutan tempat ketiga dan keempat menghadapi Vietnam.

Pertahankan momentum, berjuang hingga peluit terakhir dan bawa pulang kemenangan untuk Malaysia," ujar Anwar.

Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026, karena selisih gol dari Tim Indonesia. Pada pertandingan lain Grup A, Indonesia mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2.

Hasil pertandingan itu berarti Indonesia unggul produktivitas gol dan berhak menjadi juara Grup A.

Timnas Indonesia dan Malaysia awalnya mengoleksi jumlah poin yang sama. Tapi, kemenangan telak 9-2 Indonesia atas Bangladesh membuat Garuda berhak menempati posisi teratas dan melangkah ke final.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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