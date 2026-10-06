Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Hubner Bilang Perasaannya Campur-aduk

Justim Hubner bersama rekan-rekannya merayakan keberhasilan Timna Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. (Instagram Justin Hubner)
JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner menyatakan tak mampu menggambarkan perasaannya setelah membawa Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.
Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin malam.
Ini kemenangan pertama tim senior Indonesia dalam laga final dalam 35 tahun. Terakhir kali tim senior menang di final adalah ketika mendapatkan medali emas SEA Games 1991 di Manila, Filipina.
"Luar biasa, Anda tahu. Saya pikir, ini hal yang tidak bisa saya gambarkan. Jika Anda melihat dari mana kami berasal, ini benar-benar luar biasa. Perasaan mendapatkan trofi pertama dalam sejarah Indonesia ini, benar-benar luar biasa," kata Justin kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Justin menjadi salah satu dari sejumlah pemain yang selalu menjadi starter dalam empat pertandingan.
Ia tampil penuh dalam tiga laga babak grup, namun pada laga final ia tak sanggup menyelesaikan laga sampai selesai setelah kakinya sudah sangat lelah.
Dia diganti pada menit ke-101 oleh Shayne Pattynama, yang kemudian berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik sebagai penendang penalti.
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