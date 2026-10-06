Selamat Emil Juara! Pesan Rayo Vallecano untuk Kiper Utama Mereka dan Jagoan Timnas Indonesia

JawaPos.com — Rayo Vallecano memberikan ucapan selamat kepada Emil Audero setelah kiper utama mereka di La Liga itu membantu Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026), lewat kemenangan adu penalti 4-2 atas Thailand.

Kesuksesan tersebut menjadi sejarah bagi Timnas Indonesia pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup.

Setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit, skuad Garuda memastikan gelar melalui drama adu penalti yang berlangsung di hadapan ribuan pendukung sendiri.

Emil Audero menjadi salah satu pemain penting dalam momen penentuan tersebut.

Penjaga gawang kelahiran Indonesia itu melakukan penyelamatan pada tendangan penalti terakhir Thailand sehingga memastikan Timnas Indonesia keluar sebagai juara.

Rayo Vallecano pun langsung memberikan apresiasi melalui akun media sosial klub. Klub La Liga tersebut secara khusus menyoroti kontribusi Emil dalam membantu Skuad Garuda mengamankan trofi perdana FIFA ASEAN Cup.

“JUARA! Selamat, Emil Audero, pemenang FIFA ASEAN Cup bersama Indonesia setelah adu penalti melawan Thailand!” tulis Rayo Vallecano.

“Ia berperan krusial dengan melakukan penyelamatan pada tendangan penalti terakhir untuk memastikan gelar juara. Selamat, Emil!”

Baca Juga:Timnas Indonesia Akhiri Dahaga 35 Tahun Usai Rebut Gelar Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Ucapan tersebut menjadi bentuk dukungan Rayo Vallecano kepada kiper yang juga menjadi bagian penting skuad mereka di kompetisi domestik Spanyol.

Emil Audero tercatat sudah tampil dalam 3 pertandingan La Liga bersama Rayo Vallecano dengan total 270 menit bermain.

Emil Audero Jadi Penentu di Adu Penalti Peran Emil Audero paling terlihat ketika pertandingan Timnas Indonesia kontra Thailand harus ditentukan melalui adu penalti.