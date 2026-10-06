Dikenang 100 Tahun ke Depan, Pesan Presiden FIFA ke Timnas Indonesia Usai Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Ketum PSSI, Erick Thohir, bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino saat membawa trofi FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com — Timnas Indonesia menorehkan sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand 4-2 lewat adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026). Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut kemenangan itu akan terus dikenang hingga 100 tahun mendatang.
Infantino menyampaikan ucapan selamat setelah Skuad Garuda memastikan trofi pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup.
Indonesia harus melewati pertandingan final dramatis selama 120 menit sebelum akhirnya memastikan gelar melalui adu penalti.
Pertandingan final berlangsung sengit sejak awal hingga akhir.
Indonesia sempat unggul melalui Dean James pada menit ke-84, tetapi Thailand langsung merespons tiga menit kemudian lewat Iklas Sanron untuk membuat skor kembali imbang 1-1.
Infantino memberikan apresiasi khusus atas keberhasilan Indonesia menjadi juara di hadapan puluhan ribu pendukung di SUGBK.
Presiden FIFA itu menilai momen tersebut bukan sekadar kemenangan dalam sebuah pertandingan, tetapi bagian dari sejarah edisi perdana FIFA ASEAN Cup.
"Selamat, Indonesia! Anda telah menorehkan sejarah hari ini," ujar Gianni Infantino, Senin (5/10/2026).
“Edisi perdana FIFA ASEAN Cup jatuh ke tangan Indonesia dalam sebuah pertandingan final yang berlangsung dramatis. Berakhir dengan skor 2-2, dan Indonesia keluar sebagai pemenang melalui adu penalti.”
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