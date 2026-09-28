Langkah AQUA Bersama La Grande Indonesia Satukan 6.000  Suporter Dukung Timnas Indonesia 

JawaPos.com – Kolaborasi AQUA bersama La Grande Indonesia serta lebih dari 6.000 suporter Timnas Indonesia mampu menciptakan momen bersejarah pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 25 September 2026.

Dari total suporter yang berpartisipasi, tak kurang dari 2.625 peserta menjadi bagian dari formasi yang berhasil memecahkan rekor Museum RekorDunia Indonesia (MURI) melalui pembentukan human mural raksasa bertuliskan “BELIEVE”.

Aksi kolaboratif ini menjadi simbol dukungan 100% murni bagi Timnas Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan terbesar sepak bola tidak hanya lahir dari pertandingan di lapangan, tetapi juga dari persatuan jutaan suporter yang percaya pada perjalanan dan perjuangan Garuda.

MURI sendiri dikenal sebagai lembaga pencatat prestasi dan pencapaian luar biasa anak bangsa yang mengapresiasi karya, kreativitas, serta semangat kolektif masyarakat Indonesia.

Sebanyak 2.625 suporter mengenakan jas hujan berwarna merah dan putih yang tersusun membentuk kata “BELIEVE” di dalam stadion. Pemilihan jas hujan menjadi elemen utama human mural ini menjadi simbol bahwa apa pun situasinya, dukungan untuk Garuda tidak akan surut. Ribuan suporter bersatu dalam satu koreografi raksasa yang menegaskan optimisme dan kepercayaan terhadap Timnas Indonesia yang tengah berjuang di ajang regional bergengsi tersebut.

“Bagi AQUA, dukungan kepada Timnas seharusnya menjadi energi yang menyatukan dan menjaga suasana tetap positif. Melalui semangat “dukungan adem”, kami mengajak para suporter untuk hadir dengan rasa yakin, sportivitas, dan saling menghargai, bukan hanya saat Garuda menang, tetapi di setiap tahap perjuangannya. Human mural “BELIEVE” menjadi simbol bahwa ketika ribuan orang menyatukan dukungan dengan cara yang positif, semangat itu dapat menjadi kekuatan nyata bagi Timnas Indonesia,” ujar Adisti Nirmala, Marketing Director AQUA.

Simbol Kepercayaan yang Dibangun dari Sebuah Perjalanan Human mural bertuliskan “BELIEVE” merepresentasikan kepercayaan para suporter terhadap perjalanan Timnas Indonesia yang dibangun melalui kerja keras, pengorbanan, pembelajaran, dan konsistensi selama bertahun-tahun.

Melalui kampanye ini, AQUA mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan yang 100% murni, dukungan yang menghargai setiap usaha para pemain, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan membawa nama Indonesia di panggung internasional.

Mengubah Semangat Suporter Menjadi Kekuatan Positif Bagi AQUA, suporter merupakan energi yang selalu menggerakkan semangat perjuangan Garuda Squad. Karena itu, dukungan para suporter perlu diarahkan menjadi aksi yang positif, kreatif, dan membangun.