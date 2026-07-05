David Nascimento Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-17, Butuh Banyak Uji Coba Internasional

Pelatih baru Timnas Indonesia U-17, David Nascimento. (instagram @timnasindonesia)
JawaPos.com – Timnas Indonesia U-17 punya pelatih baru, yakni David Nascimento. Pelatih yang sebelumnya menjabat Kepala Akademi PSSI itu sudah mulai bekerja tadi malam. Tepatnya dalam uji coba antara timnya melawan Malaysia U-17 di Stadion Manahan, Solo.
"Sejauh ini semuanya baik," tuturnya. Pria kelahiran Tanjung Verde itu menambahkan timnya punya banyak potensi.
"Ya, kami punya banyak talenta, tapi seperti yang Anda tahu, talenta membutuhkan waktu," bebernya.
Salah satunya adalah Nascimento membutuhkan banyak pertandingan untuk skuad Indonesia U-17. Pelatih berpaspor Portugal itu berharap laga melawan Malaysia U-17 tadi malam dan pertandingan pada 7 Juli mendatang bisa memberikan pengalaman untuk anak asuhnya.
"Anda tahu bahwa bagi anak-anak ini, ini adalah pertandingan internasional pertama mereka. Jadi, kami membutuhkan lebih banyak pertandingan seperti ini agar kami tahu di mana posisi kami berdiri sekarang," tegasnya.
Dia sudah meminta kepada PSSI agar Indonesia U-17 punya banyak agenda uji coba, khususnya melawan tim-tim selevel bahkan di atasnya.
"Karena pemain menjadi lebih baik dengan memainkan banyak pertandingan, terutama di level internasional seperti ini," jelasnya.
Nascimento berharap suporter bisa bersabar. Sebab, Timnas U-17 adalah cikal bakal skuad pemain senior yang harus dijaga dengan baik.
"Kami memiliki banyak potensi," ungkapnya.
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