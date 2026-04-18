Nasib di Ujung Tanduk, Ini Syarat Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Semifinal AFF 2026

JawaPos.com– Peluang Timnas Indonesia U-17 untuk melangkah ke semifinal Piala AFF U-17 2026 kini berada dalam situasi yang cukup rumit. Hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya membuat posisi Garuda Muda tidak lagi berada dalam kendali penuh untuk menentukan nasib sendiri di fase grup.

Indonesia saat ini mengoleksi tiga poin dan berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup A. Jumlah poin tersebut sebenarnya masih membuka peluang, tetapi kekalahan dari Malaysia membuat posisi menjadi tidak menguntungkan karena kalah dalam perhitungan pertemuan langsung. Di sisi lain, Vietnam tampil konsisten dan masih bertahan di posisi teratas.

Laga terakhir melawan Vietnam pun menjadi penentu segalanya. Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos ke babak semifinal.

Tambahan tiga poin akan membawa Indonesia mengoleksi enam poin dan tetap bersaing di papan atas. Meski demikian, kemenangan saja belum tentu langsung memastikan tiket ke semifinal. Hasil pertandingan lain antara Malaysia dan Timor Leste juga akan sangat berpengaruh.

Jika Malaysia berhasil meraih kemenangan, kemungkinan besar akan terjadi situasi di mana tiga tim memiliki jumlah poin yang sama.

Dalam kondisi tersebut, penentuan posisi tidak hanya dilihat dari klasemen umum, melainkan menggunakan klasemen mini yang menghitung hasil pertemuan di antara tim-tim yang memiliki poin sama. Hal ini membuat setiap gol menjadi sangat berharga dalam pertandingan terakhir.

Indonesia tidak hanya dituntut untuk menang, tetapi juga harus mampu mencetak gol sebanyak mungkin. Selisih gol bisa menjadi faktor krusial yang menentukan siapa yang berhak melaju ke semifinal. Dengan kata lain, kemenangan tipis mungkin belum cukup aman dalam skenario tertentu.

Tekanan tentu akan dirasakan para pemain muda Indonesia. Namun di sisi lain, situasi ini juga bisa menjadi momentum untuk menunjukkan karakter dan mental bertanding.