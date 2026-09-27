Swiss hantam Makedonia Utara, Slovenia imbangi Skotlandia, Kroasia Taklukkan Republik Ceko

JawaPos.com - Timnas Swiss hantam tim nasional Makedonia Utara, sedangkan timnas Slovenia mengimbangi tim nasional Skotlandia pada pertandingan UEFA Nations League, Sabtu (26/9) waktu setempat.
Swiss mampu mengemas kemenangan telak 3-0 ketika bertandang ke markas Makedonia Utara pada pertandingan Grup A Liga 2 di Stadion Tose Proeski Arena, Skopje, demikian catatan UEFA dilansir dari Antara.
Pada pertandingan itu, Swiss mengandaskan perlawanan Makedonia Utara berkat gol Remo Fleur dan brace Zeki Amdouni.
Kemenangan membuat Swiss kini kokoh di peringkat pertama Grup A Liga 2 UEFA Nations League dengan tiga poin dari satu pertandingan, sedangkan Makedonia Utara berada di posisi juru kunci.
Sementara itu, Slovenia harus puas bermain imbang dengan skor tanpa gol ketika menjamu Skotlandia pada pertandingan Grup A Liga 2 di Stadion Stozice, Ljubljana.
Secara statistik, Skotlandia lebih unggul ketimbang Slovenia, akan tetapi kedua tim gagal mencetak gol sehingga pertandingan ini harus berakhir dengan skor 0-0.
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Hasil imbang membuat Slovenia dan Skotlandia berturut-turut menempati posisi kedua hingga ketiga klasemen sementara Grup A Liga 2 UEFA Nations League dengan masing-masing satu poin.
Selain itu, kemenangan berhasil didapatkan oleh Finlandia, Luksemburg, Slovakia dan Albania pada pertandingan UEFA Nations League, Sabtu.
Sementara itu, gol dari Mario Pasalic mengantarkan timnas Kroasia menaklukkan tim nasional Republik Ceko pada pertandingan Grup C Liga 1 UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena, Praha.
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