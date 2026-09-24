Harry Kane Sebut Kekalahan dari Argentina di Piala Dunia 2026 sebagai Momen Paling Menyakitkan

ig @harrykane
JawaPos.com - Harry Kane masih belum bisa sepenuhnya melupakan kekalahan Inggris dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2026.
Kapten The Three Lions itu secara terbuka mengakui bahwa tersingkir dengan kekalahan 2-1 dari Argentina menjadi momen paling menyakitkan dalam perjalanan internasionalnya.
Inggris sebenarnya datang dengan ambisi besar untuk mencapai final di Stadion MetLife, New York. Namun, harapan tersebut kandas setelah Argentina mencetak gol penentu pada tahap akhir pertandingan.
Kegagalan itu terasa semakin berat bagi Kane karena ia menilai Inggris tidak tampil seperti identitas yang selama ini mereka bangun.
Lebih Menyakitkan dari Penalti Gagal di Qatar
Kane bahkan mengakui bahwa kekalahan dari Argentina terasa lebih menyakitkan dibandingkan kegagalan penalti melawan Prancis di perempat final Piala Dunia 2022.
“Saya sudah pernah ke final, ke semifinal, dan sangat dekat dengan kemenangan,” kata Kane kepada wartawan melalui Sky Sports News.
“Setiap kekalahan terasa menyakitkan dengan cara yang berbeda. Kekalahan ini, tentu saja, sangat menyakitkan. Lebih menyakitkan dari kekalahan lainnya.”
"Saya mungkin akan mengatakan bahwa ini bahkan lebih menyakitkan daripada saat saya gagal mengeksekusi penalti di Qatar [di perempat final melawan Prancis], terutama karena cara kejadiannya."
Menurut Kane, persoalan terbesar bukan hanya hasil akhir. Ia merasa Inggris kehilangan karakter permainan yang seharusnya menjadi identitas mereka ketika pertandingan memasuki fase krusial.
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