Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 25 September 2026 | 04.17 WIB

Harry Kane Sebut Kekalahan dari Argentina di Piala Dunia 2026 sebagai Momen Paling Menyakitkan

ig @harrykane - Image

ig @harrykane

JawaPos.com - Harry Kane masih belum bisa sepenuhnya melupakan kekalahan Inggris dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2026.

Kapten The Three Lions itu secara terbuka mengakui bahwa tersingkir dengan kekalahan 2-1 dari Argentina menjadi momen paling menyakitkan dalam perjalanan internasionalnya.

Inggris sebenarnya datang dengan ambisi besar untuk mencapai final di Stadion MetLife, New York. Namun, harapan tersebut kandas setelah Argentina mencetak gol penentu pada tahap akhir pertandingan.

Kegagalan itu terasa semakin berat bagi Kane karena ia menilai Inggris tidak tampil seperti identitas yang selama ini mereka bangun.

Lebih Menyakitkan dari Penalti Gagal di Qatar

Kane bahkan mengakui bahwa kekalahan dari Argentina terasa lebih menyakitkan dibandingkan kegagalan penalti melawan Prancis di perempat final Piala Dunia 2022.

“Saya sudah pernah ke final, ke semifinal, dan sangat dekat dengan kemenangan,” kata Kane kepada wartawan melalui Sky Sports News. 

“Setiap kekalahan terasa menyakitkan dengan cara yang berbeda. Kekalahan ini, tentu saja, sangat menyakitkan. Lebih menyakitkan dari kekalahan lainnya.”

"Saya mungkin akan mengatakan bahwa ini bahkan lebih menyakitkan daripada saat saya gagal mengeksekusi penalti di Qatar [di perempat final melawan Prancis], terutama karena cara kejadiannya."

Menurut Kane, persoalan terbesar bukan hanya hasil akhir. Ia merasa Inggris kehilangan karakter permainan yang seharusnya menjadi identitas mereka ketika pertandingan memasuki fase krusial.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kontrak Lionel Scaloni Belum Pasti, Pemain Timnas Argentina Kompak Beri Dukungan - Image
Sepak Bola Dunia

Kontrak Lionel Scaloni Belum Pasti, Pemain Timnas Argentina Kompak Beri Dukungan

Rabu, 23 September 2026 | 18.20 WIB

Alexis Mac Allister Buka Suara Soal Kontrak Liverpool dan Persiapan Timnas Argentina Tanpa Messi - Image
Sepak Bola Dunia

Alexis Mac Allister Buka Suara Soal Kontrak Liverpool dan Persiapan Timnas Argentina Tanpa Messi

Selasa, 22 September 2026 | 13.13 WIB

Reaksi Misterius Cristiano Ronaldo Atas Perpisahan Lionel Messi dengan Timnas Argentina Picu Spekula - Image
Sepak Bola

Reaksi Misterius Cristiano Ronaldo Atas Perpisahan Lionel Messi dengan Timnas Argentina Picu Spekula

Jumat, 4 September 2026 | 06.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore