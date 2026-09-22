Alexis Mac Allister Buka Suara Soal Kontrak Liverpool dan Persiapan Timnas Argentina Tanpa Messi

JawaPos.com - Gelandang Liverpool Alexis Mac Allister buka suara mengenai masa depannya bersama klub. Pemain asal Argentina itu mengaku belum memiliki keputusan pasti terkait kelanjutan kariernya di Anfield. Mac Allister sebenarnya masih memiliki kontrak bersama Liverpool hingga dua tahun ke depan. Namun, situasi itu sempat membuat sang pemain kecewa, terutama setelah rekan setimnya di lini tengah, Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai mendapatkan kontrak baru.

Meskipun demikian, Mac Allister memilih bertahan di Anfield pada bursa transfer musim panas lalu. “Saat ini belum ada keputusan pasti. Saya masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontrak. Seperti yang saya katakan, saya akan memberikan segalanya. Banyak hal bisa terjadi dalam waktu itu, ada banyak pilihan,” kata Mac Allister dikutip dari ESPN.

Mac Allister berharap dapat bersama Liverpool untuk waktu yang lebih lama. “Semoga ini akan berlangsung selama beberapa tahun lagi. Namun, jika hanya dua tahun, saya akan menikmatinya bersama keluarga karena saya tidak ragu bahwa saya berada di salah satu klub terbaik di dunia,” ujarnya. Mac Allister sendiri bergabung dengan Liverpool dari Brighton & Hove Albion pada 2023. Sejak saat itu, Mac Allister menjadi salah satu bagian penting dari lini tengah The Reds.

Selain membicarakan masa depannya di level klub, Mac Allister juga menyoroti masa depan Timnas Argentina. Pemain berusia 27 tahun itu sadar bahwa Argentina harus mulai mempersiapkan diri menghadapi era tanpa Lionel Messi setelah sang kapten menyatakan pensiun dari tim nasional. Mac Allister menegaskan tidak akan ada pemain lain yang dapat menggantikan sosok Messi.

“Untuk Messi, kata-katanya selalu sama, rasa terima kasih dan kesadaran bahwa tidak akan pernah ada pemain lain seperti dia. Kami sangat menikmati waktu bersamanya. Kami juga berterima kasih kepadanya atas segala hal yang telah dia bantu kami menangkan. Ini pasti akan menjadi momen yang sangat emosional ketika perpisahan itu terjadi,” kata Mac Allister.

Menurut Mac Allister, Argentina harus menjalani proses baru setelah Messi tidak lagi menjadi bagian dari skuad. “Ini akan menjadi proses yang berbeda dengan hadirnya pemain-pemain baru. Kami harus mulai menyadari bahwa pemain terbaik di dunia, sosok yang membuat perbedaan besar, tidak akan berada di sana lagi. Kami harus menjadi lebih kuat sebagai sebuah tim. Itu akan menjadi hal yang paling penting,” tutur Mac Allister.

Baca Juga:Andini Iraola Bela Florian Wirtz Setelah Performanya di Liverpool Dipertanyakan

Mac Allister juga ditanya mengenai peluang Messi memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Meski sudah berusia 39 tahun, Mac Allister tetap yakin kompatriotnya layak mendapatkan penghargaan bergengsi itu. “Ya, tentu saja. Sebagai orang Argentina, kami ingin Messi memenangkannya. Dia menjalani Piala Dunia yang luar biasa dan saya tidak melihat alasan mengapa dia tidak pantas mendapatkannya,” kata Mac Allister.

Mac Allister menyebut statistik saat ini memiliki pengaruh besar dalam penilaian Ballon d'Or. Namun, Mac Allister juga menilai setiap pemain yang masuk dalam nominasi itu memiliki kualitas untuk meraihnya. “Selain itu, sekarang diketahui bahwa angka-angka memainkan peran besar, sesuatu yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan. Anda juga tidak tahu persis apa yang menjadi dasar orang-orang dalam memilih,” ujarnya.