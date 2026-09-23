Kontrak Lionel Scaloni Belum Pasti, Pemain Timnas Argentina Kompak Beri Dukungan

JawaPos.com - Masa depan Lionel Scaloni sebagai pelatih Timnas Argentina masih belum pasti. Sementara itu, para pemain secara terbuka menyatakan harapan agar Scaloni tetap berada di kursi pelatih di tengah negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA).

Gelandang Nico Paz menjadi salah satu pemain yang menyampaikan dukungan saat tiba di Buenos Aires pada Selasa (22/9) untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Argentina. “Bagi saya, dia adalah salah satu pelatih terpenting. Dia memberi saya kesempatan menjalani debut dan saya berharap dia bertahan,” kata Paz dikutip dari ESPN.

Kontrak Scaloni bersama Timnas Argentina dijadwalkan berakhir pada Desember 2026. Pelatih berusia 48 tahun itu sebelumnya sempat memberi sinyal akan mempertimbangkan masa depannya setelah Argentina kalah 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Hingga saat ini, Scaloni masih bernegosiasi dengan AFA terkait kemungkinan memperpanjang masa baktinya. Meski belum memberikan keputusan final, dukungan dari para pemain terlihat semakin kuat.

Baca Juga:Alexis Mac Allister Buka Suara Soal Kontrak Liverpool dan Persiapan Timnas Argentina Tanpa Messi

Bek senior Cristian Romero juga berharap Scaloni melanjutkan pekerjaannya bersama Argentina. Menurut Romero, keberadaan Scaloni menjadi bagian penting dari proses pembentukan tim yang telah meraih berbagai prestasi dalam beberapa tahun terakhir. “Kami berharap dia bertahan. Dia adalah sosok kunci dalam membangun tim nasional ini, jadi tentu saja kami ingin dia terus bersama kami,” ujar Romero.

Pemain lain pun menyampaikan pandangan serupa. Pemain sayap Benfica Gianluca Prestianni menyoroti kontribusi besar sang pelatih. “Dia memberikan segalanya untuk tim nasional dalam beberapa waktu terakhir dan membuat semua rakyat Argentina sangat bahagia,” kata Prestianni.

Kiper Juan Musso juga mengungkapkan besarnya penghargaan para pemain terhadap Scaloni. Menurutnya, kesuksesan yang diraih Argentina sekaligus fondasi yang dibangun Scaloni membuat hubungan antara pelatih dan pemain semakin kuat. “Melihat kesuksesan yang telah diraihnya dan apa yang dia bangun bersama tim ini, kami sangat menghormatinya dan memiliki kasih sayang yang besar kepadanya,” ujar Musso.

Scaloni mulai menangani Timnas Argentina sejak delapan tahun lalu. Dalam periode itu, Scaloni membawa La Albiceleste melewati salah satu periode paling sukses dalam sejarah sepak bola internasional mereka. Di bawah kepemimpinan Scaloni, Argentina meraih gelar Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan kembali menjadi juara Copa America pada 2024.

Rekor Scaloni bersama Argentina juga menunjukkan konsistensi apik performanya. Dari 104 pertandingan, Scaloni mencatatkan 76 kemenangan, 18 hasil imbang, dan hanya 10 kekalahan. Scaloni juga menjadi pelatih yang membawa Argentina mencatatkan rekor tidak terkalahkan terpanjang dalam sejarah tim nasional Argentina, yakni 36 pertandingan secara beruntun.