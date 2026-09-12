Manchester City Awali Liga Champions dengan Kemenangan Meyakinkan Atas Porto

JawaPos.com – Manchester City tampil dominan sejak awal hingga akhir saat mengalahkan Porto dalam laga pembuka Liga Champions 2026/27 di Estadio do Dragao.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (10/9), Skuad asuhan Enzo Maresca menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 76 persen pada tahap awal, sementara Porto kesulitan membangun serangan berbahaya.

Erling Haaland menjadi ancaman utama City dan membuat kiper Porto, Diogo Costa, harus melakukan lima penyelamatan hanya hingga menit ke-32.

Dominasi Manchester City berlanjut setelah jeda dan Haaland akhirnya membuka keunggulan hanya satu menit 34 detik setelah babak kedua dimulai.

Penyerang asal Norwegia itu menyundul umpan lambung Enzo Fernandez ke dalam gawang melalui bagian dalam tiang, sementara lini pertahanan City mampu membatasi Porto hingga tidak menciptakan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.

Soliditas City semakin terlihat melalui penampilan Marc Guehi dan Ayyoub Bouaddi yang mencatat tingkat keberhasilan tekel sempurna serta akurasi umpan tinggi.

Porto berusaha mengubah keadaan melalui sejumlah pergantian pemain, tetapi tidak mampu memberikan tekanan berarti kepada Gianluigi Donnarumma hingga pertandingan berakhir.

Haaland kemudian mencetak gol keduanya pada masa tambahan waktu sekaligus membawa koleksi golnya di Liga Champions menjadi 59 gol dari 59 penampilan, hanya berjarak satu gol dari torehan 60 gol.