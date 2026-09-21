Antoine Semenyo Minta Manchester City Tak Cepat Puas Usai Menang 5-3

JawaPos.com - Manchester City melanjutkan tren positif di Liga Inggris 2026/2027 setelah mengalahkan Sunderland dengan skor 5-3 pada pekan kelima di Etihad Stadium, Minggu (20/9).

Kemenangan tersebut membuat Manchester City mencatatkan lima kemenangan beruntun di awal musim Liga Inggris. Namun, Antoine Semenyo mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas dengan pencapaian tersebut.

Semenyo mengaku menikmati pertandingan melawan Sunderland yang berlangsung terbuka dan menghasilkan delapan gol. Terlepas dari jalannya pertandingan, pemain asal Ghana itu menilai hal terpenting adalah Manchester City berhasil mengamankan tiga poin.

"Ya, jika Anda menang pada akhirnya, Anda pasti menikmatinya, jika kalah, tidak begitu. Kami tetap bersatu sebagai tim dan kami mendapatkan tiga poin. Ini jelas tontonan yang menyenangkan. Kami senang bisa mendapatkan tiga poin pada akhirnya," kata Semenyo, dikutip dari laman resmi Manchester City, Senin (21/9).

Manchester City kini menyapu bersih lima pertandingan awal Liga Inggris dengan kemenangan. Meski demikian, Semenyo meminta timnya tetap menjaga fokus setelah jeda internasional.

"Sejauh ini berjalan baik. Kami tidak ingin terlalu berpuas diri. Sekarang jeda internasional agar semua orang bisa mengisi ulang energi dan kembali ke pertandingan masing-masing. Kami akan kembali dari jeda internasional dan terus berjuang," ujar pemain Timnas Ghana tersebut.

Semenyo juga memberikan apresiasi terhadap proses adaptasi pemain Manchester City terhadap pendekatan yang diterapkan Enzo Maresca. Menurutnya, skuad The Citizens mulai membangun budaya positif di dalam tim.

"Ini luar biasa. Dia (Enzo Maresca) telah datang dan semua orang beradaptasi, dan kami sedang membangun budaya yang bagus. Kami berharap dapat mengumpulkan poin sebanyak mungkin," pungkas pemain berusia 26 tahun itu.

Antoine Semenyo Cetak Brace Semenyo menjadi salah satu pemain penting dalam kemenangan Manchester City atas Sunderland. Ia tampil penuh selama 90 menit dan mencetak dua gol.