Diego Simeone Minta Pemain Atletico Madrid Bersiap Hadapi Liverpool di Liga Champions

JawaPos.com - Diego Simeone tak ingin Atletico Madrid mengulangi kesalahan yang sama ketika mereka bertandang ke Anfield.

Atletico akan menghadapi Liverpool pada pertandingan Liga Champions, Rabu, dalam laga yang diprediksi berlangsung dengan intensitas tinggi. Simeone pun meminta anak asuhnya mempersiapkan diri, terutama dari sisi konsentrasi sejak menit pertama.

Peringatan tersebut muncul setelah Atletico mengalami kekalahan mengejutkan 3-0 dari Athletic Bilbao pada Sabtu. Mereka kebobolan dua gol hanya dalam rentang tiga menit di babak kedua akibat hilangnya konsentrasi.

Simeone Soroti Konsentrasi

Melansir The Independent, Simeone menilai masalah utama Atletico ketika menghadapi Bilbao bukanlah motivasi. Menurutnya, tim hanya kehilangan fokus pada momen-momen penting.

"Saya rasa bukan karena kurangnya motivasi apa yang terjadi pada kami di Bilbao, melainkan kurangnya kesadaran, kurang fokus," kata Simeone, yang timnya mencapai semifinal musim lalu.

Situasi tersebut jelas tidak boleh terulang ketika Atletico menghadapi Liverpool. Bermain di Anfield berarti mereka harus siap menghadapi tekanan sejak pertandingan dimulai.

"Kita akan bermain di stadion yang luar biasa, dengan atmosfer yang hebat, kita harus fokus pada awal pertandingan karena akan berlangsung sengit."

Atletico punya pengalaman pahit saat bermain di stadion yang sama. Setahun lalu, mereka sempat tertinggal 2-0 hanya dalam enam menit pertandingan pembuka Liga Champions di Merseyside.