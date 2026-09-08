Atletico Madrid Tanpa Winger Andalan Melawan Liverpool, Semua Akibat Insiden Dua Tahun Lalu

JawaPos.com - Atletico Madrid akan bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool dalam laga pembuka Liga Champions musim 2026/2027, namun satu pemain Los Rojiblancos dipastikan tidak dapat diturunkan.

Kedua tim pernah bertemu di stadion ikonik Inggris tersebut pada laga awal musim lalu, di mana sundulan Virgil van Dijk menjelang akhir pertandingan memastikan kemenangan 3-2 bagi skuad asuhan Arne Slot. Kini, Diego Simeone bersiap menghadapi tim yang dilatih oleh Andoni Iraola.

Namun, sebuah insiden yang terjadi dua tahun lalu akan sedikit membatasi pilihan yang tersedia baginya. Arnau Ortiz, yang baru saja dipromosikan dari tim cadangan klub Spanyol tersebut, harus menjalani sanksi larangan bermain dari UEFA.

Diego Simeone Tanpa Satu Pemain Saat Melawan Liverpool Winger asal Spanyol ini telah tampil dalam tiga dari empat pertandingan awal Atletico di La Liga, termasuk kekalahan 0-3 dari Athletic Club baru-baru ini. Ortiz tampil mengesankan bersama Atletico Madrid B musim lalu dengan mencetak 23 gol dalam 34 penampilan.

Namun, ia tidak akan bisa diturunkan pada Rabu ini saat skuad asuhan Simeone bertandang ke Merseyside. Penyebab absennya dia berkaitan dengan sebuah pertandingan yang dilakoni Ortiz pada 2024 bersama mantan klubnya, Slask Wroclaw.

Dalam pertandingan kualifikasi Europa Conference League yang dijalani klub asal Polandia tersebut, pemain berusia 24 tahun itu diusir keluar lapangan akibat menerima dua kartu kuning dalam waktu singkat. Pemain sayap itu diganjar kartu kuning karena melakukan diving dan kemudian memprotes hukuman tersebut, hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Pertandingan kontroversial itu juga diwarnai dengan kartu merah bagi dua rekan setimnya, sementara Wroclaw menelan kekalahan 3-2. Karena Ortiz belum pernah tampil lagi di kompetisi Eropa sejak laga tersebut, kini ia harus menjalani hukuman larangan bermain dalam satu pertandingan.

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Situasi ini menambah masalah bagi Simeone terkait lini depan Atleti. Pelatih asal Argentina itu sudah tidak bisa mengandalkan Alexander Sorloth, sementara situasi transfer Julian Alvarez yang rumit telah menimbulkan keraguan mengenai masa depannya di klub tersebut.