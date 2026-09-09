Lamine Yamal Tampil Memukau saat Barcelona Hancurkan Valencia 5 Gol Tanpa Balas

Lamine Yamal (Flashscore)
JawaPos.com – Lamine Yamal menampilkan performa memukau saat Barcelona menghancurkan Valencia dengan skor telak 5-0 dalam lanjutan LaLiga di Estadio Mestalla.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (8/9), Pemain muda tersebut membuka keunggulan Barcelona pada menit kelima setelah memanfaatkan umpan lambung Fermin Lopez, sebelum kembali mencetak gol pada penghujung pertandingan.
Kemenangan tersebut menjadi hasil keempat beruntun Barcelona sekaligus mempertahankan rekor sempurna mereka pada awal musim.
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Barcelona tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 80 persen dan terus menekan pertahanan Valencia sepanjang pertandingan.
Fermin Lopez turut mencatatkan namanya di papan skor, sementara Raphinha dan Pedri melengkapi pesta gol tim tamu pada babak kedua.
Yamal sempat mencetak gol kedua lebih awal, tetapi VAR menganulirnya karena posisi offside.
Valencia kesulitan mengembangkan permainan dan hanya mampu menciptakan sejumlah peluang yang gagal dimanfaatkan menjadi gol.
Kekalahan tersebut membuat Valencia menyamai catatan buruk mereka dalam empat pertandingan awal musim selama satu dekade terakhir.
Di sisi lain, Barcelona melanjutkan dominasi atas Los Che dengan mencatatkan kemenangan ke-11 dalam 14 pertemuan terakhir kedua tim.
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Jawa Pos
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