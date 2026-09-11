Lamine Yamal Santai Hadapi Persaingan Ballon d’Or Meski Telah Tunjukkan Performa Luar Biasa

Lamine Yamal (Bein Sports)
JawaPos.com – Bintang Barcelona, Lamine Yamal, menegaskan dirinya tidak akan memohon untuk mendapatkan penghargaan Ballon d’Or meski menjalani musim gemilang bersama klub dan tim nasional Spanyol.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (10/9), Pemain berusia 19 tahun itu turut membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia serta membantu Barcelona kembali meraih gelar La Liga.
Yamal menyerahkan keputusan kepada pihak yang memiliki hak suara dan mengaku bangga atas pencapaiannya tanpa merasa perlu melakukan kampanye untuk memenangkan penghargaan tersebut.
Yamal sebelumnya menempati posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d’Or tahun lalu di bawah Ousmane Dembele yang kini menjadi salah satu pesaingnya.
Selain Dembele, Yamal juga disebut bersaing dengan Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Khvicha Kvaratskhelia dalam perebutan penghargaan individu bergengsi tersebut.
Meski demikian, Yamal mengaku tidak terlalu memikirkan siapa yang paling pantas mendapatkan penghargaan karena dirinya merasa telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang tahun.
Selain Ballon d’Or, Yamal kini mengarahkan fokusnya untuk membantu Barcelona meraih trofi Liga Champions yang terakhir kali mereka menangkan pada 2015.
Barcelona akan memulai perjalanan mereka di kompetisi tersebut dengan menghadapi Feyenoord, sementara pelatih Hansi Flick menilai Yamal memiliki kualitas untuk menentukan hasil pertandingan seorang diri.
Yamal juga mengaku berada dalam kondisi bahagia setelah menikmati musim yang sukses bersama klub dan tim nasional serta berharap dapat mempertahankan performa terbaiknya.
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Jawa Pos
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