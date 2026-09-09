Persaingan Alisson Becker dan Giorgi Mamardashvili Warnai Rencana Liverpool Tentukan Masa Depan

JawaPos.com – Liverpool akan menggunakan musim ini untuk menentukan masa depan posisi penjaga gawang antara Alisson Becker dan Giorgi Mamardashvili.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (8/9), Alisson masih menjadi pilihan utama The Reds setelah klub mengaktifkan opsi perpanjangan kontraknya selama 12 bulan hingga akhir musim 2026/27.

Keputusan tersebut memberi Liverpool waktu untuk mengevaluasi apakah Mamardashvili siap menjadi penerus jangka panjang penjaga gawang asal Brasil itu.

Mamardashvili didatangkan Liverpool dari Valencia pada 2024 dengan biaya awal EUR 25 juta atau sekitar Rp540 miliar sebagai bagian dari rencana regenerasi posisi penjaga gawang.

Meski tetap masuk dalam rencana jangka panjang klub, pemain berusia 25 tahun itu masih terus dievaluasi, terutama terkait kemampuannya menjalankan peran sebagai penjaga gawang utama secara konsisten.

Liverpool belum mengambil keputusan final mengenai siapa yang akan menjadi pilihan utama dalam beberapa musim mendatang.

Situasi tersebut semakin kompleks setelah Liverpool mendatangkan penjaga gawang muda Lucca Brughmans dengan nilai transfer yang berpotensi mencapai EUR 30 juta atau sekitar Rp650 miliar.

Pemain berusia 18 tahun itu dipandang sebagai investasi jangka panjang dan kembali dipinjamkan ke Genk untuk melanjutkan perkembangannya musim ini.