Gunakan Ponsel Saat Mengemudi, Kiper Liverpool Giorgi Mamardashvili Didenda Rp 10 Juta

Kiper Liverpool Giorgi Mamardashvili tersandung kasus lalu lintas. (Instagram/@gmamardashvili25)
JawaPos.com - Kiper Liverpool Giorgi Mamardashvili harus berurusan dengan hukum setelah kedapatan menggunakan ponsel saat mengemudi. Kiper asal Georgia itu dijatuhi denda sebesar GBP 440 (sekitar Rp 10 juta) setelah terbukti menonton video di ponselnya saat mengendarai mobil.
Dalam putusan pengadilan, Mamardashvili juga dikenai enam poin penalti pada surat izin mengemudinya. Selain itu, Mamardashvili diwajibkan membayar biaya perkara sebesar GBP 120 (sekitar Rp 2 juta) serta biaya tambahan (surcharge) korban senilai GBP 176 (sekitar Rp 4 juta).
Kasus itu berawal pada 27 Januari sekitar pukul 15.45 waktu setempat, ketika Mamardashvili dihentikan oleh polisi di jalur selatan jalan tol M6 dekat Warrington. Persidangan di Warrington Combined Court mengungkap bahwa petugas melihat mobil Audi hitam yang dikendarainya tidak berpindah ke jalur kosong, sehingga menarik perhatian.
Seorang petugas dari Kepolisian Cheshire dalam keterangannya yang dilansir dari Sky Sport menyebut bahwa saat melintas di samping kendaraan yang dikendarai Mamardashvili, sang petugas kepolisian melihat pengemudi memegang ponsel di dekat setir dan tampak menonton sesuatu di layar sambil melaju dengan kecepatan tinggi.
Petugas kemudian menghentikan kendaraan di bahu jalan setelah situasi dinilai aman. Mamardashvili yang merupakan satu-satunya penumpang, diminta keluar dan duduk di kendaraan polisi untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati Mamardashvili menggunakan surat izin mengemudi asal Georgia.
Namun, Mamardashvili tidak merespons pemberitahuan penuntutan dari pihak kepolisian. Akibatnya, kasus itu diproses melalui mekanisme Single Justice Procedure secara tertutup tanpa kehadirannya. Tanpa adanya pembelaan yang diajukan, pengadilan memutuskan Mamardashvili bersalah berdasarkan bukti tertulis dari polisi.
Pelanggaran menggunakan ponsel saat berkendara di Inggris umumnya juga dikaitkan dengan tuduhan tidak memiliki kendali penuh atas kendaraan. Dalam sepekan terakhir saja, tercatat 247 pengemudi di wilayah Inggris dan Wales dituntut atas pelanggaran serupa, dengan total denda yang mencapai lebih dari GBP 41.000 (sekitar Rp 983 juta).
Sementara itu, Mamardashvili sebelumnya bergabung dengan Liverpool pada 2024 dan mulai memperkuat tim pada musim 2025/2026. Musim ini, kiper berusia 25 tahun itu telah mencatatkan 20 penampilan dan tiga clean sheet, menggantikan posisi kiper utama Alisson Becker yang tengah mengalami cedera.
