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Sabtu, 25 Juli 2026 | 00.16 WIB

Tugas Baru Alisson Becker! Dijadikan Pengendali Ruang Ganti Liverpool

Penjaga gawang Liverpool, Alisson Becker. (IMAGO/Sportimage) - Image

Penjaga gawang Liverpool, Alisson Becker. (IMAGO/Sportimage)

JawaPos.com - Pernah dikaitkan dengan klub Saudi Pro League, penjaga gawang Liverpool FC (LFC) Alisson Becker dipastikan bertahan di klub Merseyside tersebut. Hal itu juga tak lepas dari keputusan tactician anyar LFC Andoni Iraola yang memberikan peran penting kepada Alisson.

Dilansir dari This Is Anfield, Alisson diharapkan jadi pengendali di ruang ganti klub berjuluk The Reds tersebut. LFC butuh sosok seperti itu setelah kehilangan para pemain senior seperti Mohamed Salah dan Andy Robertson.

”Alisson adalah seseorang yang bisa kita andalkan dalam ruang ganti setelah tim kehilangan beberapa panutan dari sisi pengalaman,” kata Iraola.

Ali –panggilan akrab Alisson– bisa membantu pemain senior LFC seperti kapten-bek tengah Virgil van Dijk dalam membimbing rekan-rekannya.

”Aku rasa mereka akan membantuku dalam proses adaptasi pemain baru dan pemain muda,” ucap Iraola yang mantan juru taktik AFC Bournemouth tersebut. 

Editor: Hendra
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