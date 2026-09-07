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Risma Azzah Fatin
Senin, 7 September 2026 | 21.49 WIB

Folarin Balogun Berpeluang Tinggalkan AS Monaco Menuju Turki atau Arab Saudi

Folarin Bolagun (Bein Sports) - Image

Folarin Bolagun (Bein Sports)

JawaPos.com – Folarin Balogun masih memiliki peluang meninggalkan AS Monaco meskipun bursa transfer di sebagian besar liga utama Eropa telah ditutup.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (7/9), Penyerang Tim Nasional Amerika Serikat tersebut kini memiliki dua alternatif tujuan, yakni kompetisi Süper Lig Turki atau Liga Pro Saudi.

Kedua kompetisi tersebut masih membuka jendela transfer sehingga memungkinkan Balogun untuk mencari klub baru dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Balogun hampir kembali bermain di Premier League setelah Everton dan AS Monaco dikabarkan mencapai kesepakatan senilai sekitar USD 45 juta atau sekitar Rp756 miliar.

Namun, kepindahan tersebut gagal terwujud setelah muncul komplikasi dalam pemeriksaan medis yang membuat Everton berupaya mengubah persyaratan kesepakatan awal.

Direktur olahraga AS Monaco, Thiago Scuro, mengungkapkan bahwa klub masih akan berdiskusi dengan Balogun untuk menentukan langkah terbaik bagi masa depannya.

Turki menawarkan kesempatan bagi Balogun untuk tetap bermain di kompetisi sepak bola Eropa, sedangkan Arab Saudi berpotensi memberikan nilai finansial yang lebih besar bagi AS Monaco.

Pemain berusia 25 tahun tersebut membutuhkan waktu bermain secara konsisten menjelang periode penting dalam perjalanan kariernya sehingga kepindahan dapat menjadi pilihan ideal.

Hingga kini, tujuan akhir Balogun belum ditentukan, tetapi Turki dan Arab Saudi menjadi dua jalan utama yang berpeluang membawanya meninggalkan AS Monaco.

Editor: Hanny Suwindari
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