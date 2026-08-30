Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

Duel AS Monaco vs Marseille diprediksi berlangsung sengit dan sarat gol di Stade Louis II. (Marseille)
JawaPos.com — AS Monaco dan Marseille sama-sama mengincar kemenangan kedua di Ligue 1 2026/2027 saat bertemu di Stade Louis II, Senin (31/8/2026) pukul 01.45 WIB, setelah meraih hasil meyakinkan pada pekan pembuka.
Monaco menang 1-0 atas Le Havre, sedangkan Marseille menghancurkan Strasbourg 4-0 sehingga duel ini berpotensi berlangsung sengit dan sarat gol.
AS Monaco memasuki pertandingan dengan modal positif setelah mengalahkan Le Havre 1-0 pada laga pembuka Ligue 1, sekaligus memastikan langkah ke fase liga Conference League.
Kemenangan atas Marseille akan membuat Filipe Luis menjadi pelatih kedua Monaco dalam satu dekade terakhir yang memenangi dua laga Ligue 1 pertamanya setelah Adi Hutter.
Gol tunggal Eric Dier pada menit ke-14 menjadi pembeda ketika Monaco menghadapi Le Havre, sementara Lukas Hradecky tampil gemilang dengan mencatat lima penyelamatan.
Monaco juga berpeluang mengakhiri catatan dua laga domestik tanpa kemenangan di Stade Louis II sekaligus meraih kemenangan kandang liga pertama sejak April, ketika mereka menundukkan Marseille 2-1.
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Kekuatan Monaco terlihat dari agresivitas pressing yang diterapkan Filipe Luis sejak awal musim, dengan Les Monegasques menciptakan enam peluang besar pada matchday pertama.
Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak kedua di Ligue 1 dan menunjukkan kebebasan kreatif yang diberikan sang pelatih kepada para pemainnya.
Marseille datang ke Stade Louis II dengan kepercayaan diri tinggi setelah Bruno Genesio menjalani debut sempurna di bangku cadangan melalui kemenangan telak 4-0 atas Strasbourg.
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