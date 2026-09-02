Fabrizio Romano Sebut Chelsea Anggap AS Monaco Tidak Profesional Terkait Transfer Lamine Camara / ig @lamine_camara_15
JawaPos.com - Chelsea dibuat geram oleh situasi transfer Lamine Camara yang berubah secara dramatis di menit-menit terakhir.
Melansir Caught Offside, menurut Fabrizio Romano, The Blues sangat marah kepada AS Monaco setelah klub Prancis tersebut membatalkan kepindahan gelandang Senegal itu, meski kesepakatan tertulis antara kedua klub disebut sudah tercapai.
Camara sebelumnya tampak tinggal selangkah lagi bergabung dengan Chelsea. Namun, Monaco secara mengejutkan memutuskan untuk membatalkan transfer tersebut dan kembali melanjutkan proses penjualan Folarin Balogun ke Everton.
Situasi ini membuat Chelsea merasa diperlakukan secara tidak profesional.
Kesepakatan Sudah Tercapai
Drama transfer Camara bermula setelah kepindahan Balogun ke Everton mengalami masalah karena sang penyerang disebut gagal dalam pemeriksaan medis.
Kondisi tersebut sempat membuka jalan bagi Chelsea untuk mendatangkan Camara. Transfer pemain internasional Senegal itu bahkan dikabarkan sudah hampir selesai.
Namun, situasinya kembali berubah ketika Monaco mencoba menghidupkan kembali proses penjualan Balogun ke Everton.
Akibatnya, klub tersebut memilih membatalkan kesepakatan untuk melepas Camara ke Chelsea. Romano mengungkapkan situasi tersebut melalui unggahannya di media sosial.
“BERITA TERKINI: KESEPAKATAN LAMINE CAMARA BATAL. Monaco membatalkan kesepakatan Lamine Camara-Chelsea setelah adanya perjanjian tertulis antara kedua klub, dan mereka melanjutkan penjualan Balogun ke Everton. Chelsea SANGAT MARAH dan menyebutnya sebagai cara yang sangat tidak profesional dalam menjalankan bisnis,” tulis Romano di X.
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