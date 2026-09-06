Luis Enrique Ekstensi Kontrak hingga 2030, PSG Malah Takluk di Ligue 1

JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) mengumumkan perpanjangan kontrak entrenador Luis Enrique hingga musim panas 2030 sebelum melawan AS Monaco kemarin (5/9).

Selain Lucho, sapaan akrab Luis Enrique, lima pemain PSG juga menerima ekstensi kontrak. Mereka adalah Fabian Ruiz (Juni 2028) serta Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo, dan Senny Mayulu (Juni 2031).

Namun, ekstensi itu malah berujung kekalahan bagi PSG. Juara Liga Champions dua musim terakhir tersebut kalah 1-2.

Marquinhos dkk. pun nirmenang di Ligue 1 setelah dua laga awal hanya bermain seri. Juara Ligue 1 lima musim terakhir itu harus rela terjerembap ke peringkat ke-12.

Di awal musim, Les Parisiens juga kalah 0-1 oleh RC Lens di Trophee des Champions.

Terlepas dari itu, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi meyakini Lucho dan skuadnya bisa menunjukkan performa terbaik dan meraih kesuksesan di akhir musim nanti.