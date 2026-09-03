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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 4 September 2026 | 03.55 WIB

Vincent Kompany Tak Akan Memaksakan Jamal Musiala untuk Segera Bermain

ig @jamalmusiala10 - Image

ig @jamalmusiala10

JawaPos.com - Vincent Kompany memilih bersabar dalam menangani kondisi Jamal Musiala. Pelatih Bayern Munich tersebut mengatakan sang gelandang kemungkinan sudah semakin dekat dengan comeback, tetapi ia tidak akan memaksanya kembali ke lapangan sebelum benar-benar siap.

Musiala belum masuk skuad Bayern ketika mereka meraih kemenangan 4-1 atas Osnabrück di Piala Jerman, Rabu. Pemain internasional Jerman itu juga belum mendapatkan kesempatan bermain di bawah Kompany sejak mengalami masalah neurologis dalam dua pertandingan pramusim.

Melansir ESPN, Kompany menyebut Musiala "mungkin" sudah bisa menjadi pilihan ketika Bayern menghadapi tim promosi Schalke di Bundesliga pada Sabtu. Namun, sang pelatih tidak ingin mengambil risiko.

"Tapi saya tidak ingin memberi tekanan lebih pada orang itu," kata Kompany setelah mengalahkan Osnabrück.

Musiala Masih Membutuhkan Waktu

Musiala sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kejang absensi yang dapat diobati setelah dua kali pingsan di lapangan dalam waktu hanya empat hari.

Kejadian kedua berlangsung pada pertandingan persahabatan 18 Agustus, hanya tiga hari setelah ia mengalami insiden serupa ketika Bayern menghadapi RB Leipzig dalam laga pramusim.

Situasi tersebut membuat Bayern tentu tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan mengenai comeback Musiala.

Bagi Kompany, kesehatan dan kesiapan sang pemain jauh lebih penting daripada memaksanya kembali bermain secepat mungkin.

Jika Musiala memang belum sepenuhnya siap, Bayern tampaknya akan memberinya waktu tambahan untuk memulihkan kondisi.

Editor: Hanny Suwindari
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