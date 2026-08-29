Bayern Munchen Pesta Gol, VfB Stuttgart Tumbang 1-5 di Laga Perdana Bundesliga 2026/2027

JawaPos.com - Bayern Munchen mengawali perjalanan mereka di Bundesliga 2026/2027 dengan menjamu VfB Stuttgart pada Sabtu (29/8) di Allianz Arena. Bayern tampil dominan dan menang telak 5-1 yang membuat Bayern melanjutkan catatan impresif mereka pada laga pembuka Bundesliga. Klub asal Bavaria itu saat ini tercatat tidak terkalahkan dalam pertandingan pertama musim selama 15 tahun berturut-turut.

Dalam laga perdananya musim ini, Bayern langsung mengambil kendali permainan sejak awal. Pada menit ke-21, Bayern membuka keunggulan melalui Upamecano. Joshua Kimmich mengirimkan umpan sepak pojok dari sisi kiri. Upamecano berada di posisi yang tepat untuk menyambut bola dengan sundulan dari jarak dekat di tiang depan. Bola pun bersarang ke gawang Stuttgart dan Bayern unggul 1-0.

Stuttgart sempat memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan pada menit ke-52. Manuel Neuer lebih dulu melakukan penyelamatan terhadap sundulan Jeff Chabot yang mengarah ke tiang jauh. Namun, bola muntah jatuh ke kaki Vagnoman. Bek Stuttgart itu langsung melepaskan tendangan voli dari jarak lebih dari 10 meter yang gagal dihentikan Manuel Neuer. Skor pun berubah menjadi 1-1.

Namun, hasil imbang itu tidak bertahan lama. Bayern kembali memimpin hanya tiga menit setelah Stuttgart menyamakan kedudukan. Kimmich berhasil merebut bola liar dan bergerak menuju kotak penalti sebelum mengirimkan umpan kepada Olise. Penyerang asal Prancis itu lalu menuntaskan peluang dengan tenang untuk membawa Bayern unggul 2-1.

Pada menit ke-58, Bayern memperbesar keunggulan. Vagnoman menjadi pesakitan setelah salah mengantisipasi umpan silang Alphonso Davies. Bola justru mengenai kaki Vagnoman dan masuk ke gawang sendiri sehingga membuat skor menjadi 3-1. Bayern semakin leluasa mengendalikan pertandingan. Harry Kane bahkan sempat membantu Olise mencetak gol keempat. Namun, gol itu dianulir VAR karena offside.

Gol keempat Bayern akhirnya benar-benar tercipta pada menit ke-82. Aleksandar Pavlovic tidak mengalami kesulitan untuk menyambar bola hasil umpan tarik Ismael Saibari dari sisi lapangan dan menceploskannya ke gawang. Memasuki penghujung pertandingan, Luis Diaz melengkapi pesta gol Bayern lewat asis Saibari. Pemain asal Kolombia itu kemudian melepaskan tembakan ke sudut jauh untuk mengubah skor menjadi 5-1.

Pertandingan melawan Stuttgart juga menjadi momen bersejarah bagi Manuel Neuer. Kiper sekaligus kapten Bayern itu mencatat penampilan kompetitif ke-600 bersama klub. Neuer menjadi pemain kelima dalam sejarah Bayern yang mencapai angka itu, mengikuti jejak Thomas Muller, Sepp Maier, Oliver Kahn, dan Gerd Muller.

Pada usia 40 tahun, Neuer menegaskan dirinya masih menikmati perjalanannya bersama Bayern. “Saya benar-benar merasa baik dan menikmati setiap hari berlatih bersama tim serta bermain dalam pertandingan. Memulai musim seperti ini adalah sebuah impian. Ini adalah hasil yang kami harapkan,” ujar Neuer seusai laga dikutp dari situs resmi klub.

Usai didatangkan dari Schalke pada 2011, Neuer telah memenangkan 13 gelar Bundesliga, tujuh DFB-Pokal, dan dua trofi Liga Champions bersama Bayern. Neuer juga telah mencatat 269 clean sheet di semua kompetisi untuk klub. Di Bundesliga, kemenangan atas Stuttgart menjadi kemenangan ke-375 Neuer dalam 546 penampilan.