Jude Bellingham Gembira dengan Peran Barunya di Bawah José Mourinho

JawaPos.com - Jude Bellingham tampaknya mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya bersama Real Madrid di bawah arahan José Mourinho.

Gelandang asal Inggris itu menikmati kebebasan yang diberikan Mourinho dalam peran barunya. Perubahan tersebut kembali terlihat ketika Bellingham mencetak gol dalam kemenangan telak 4-0 Real Madrid atas Málaga di Santiago Bernabéu, Minggu.

Bellingham membuka keunggulan pada menit ke-19 lewat tembakan rendah dari sisi kanan. Ia kemudian ikut berperan dalam terciptanya gol kedua Madrid setelah sundulannya gagal diantisipasi pertahanan Málaga.

Kemenangan tersebut membuat Madrid menyapu bersih tiga pertandingan pertama LaLiga dengan kemenangan. Bellingham sendiri sudah mencatatkan dua gol dan dua assist dalam tiga pertandingan.

Tidak mengherankan jika Mourinho kemudian memberikan pujian tinggi kepada pemain berusia 23 tahun tersebut.

Bellingham Menikmati Kebebasan

Melansir ESPN, peran Bellingham di bawah Mourinho tampaknya berbeda dari sebelumnya. Sang gelandang memiliki ruang lebih besar untuk bergerak, baik masuk ke area menyerang maupun turun membantu pertahanan ketika diperlukan.

"Sekarang saya sedikit lebih bebas, dengan kebebasan untuk bergerak lebih maju, dan mundur ke belakang jika diperlukan," kata Bellingham kepada Real Madrid TV ketika ditanya untuk menjelaskan perannya dalam tim Mourinho.

"Saya sangat menikmatinya. Itulah mengapa saya bermain bagus."