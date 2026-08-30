Jose Mourinho Khawatir Jeda Internasional Tiga Pekan Ganggu Real Madrid, Jude Bellingham Disorot

JawaPos.com - Pelatih Real Madrid Jose Mourinho mulai mengkhawatirkan dampak jeda internasional yang akan berlangsung selama tiga pekan pada September mendatang. Durasi tersebut dinilai cukup panjang karena Los Blancos harus kehilangan sejumlah pemain dalam persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Mourinho menyampaikan kekhawatirannya menjelang pertandingan Real Madrid melawan Malaga di kandang sendiri. Menurutnya, situasi menjadi lebih rumit ketika pemain harus meninggalkan klub dalam waktu lama untuk memenuhi panggilan tim nasional.

"Jeda internasional membuat saya khawatir. Waktunya cukup lama," kata Mourinho.

Pelatih asal Portugal itu sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan pemain yang dipanggil tim nasional dan mendapatkan kesempatan bermain. Baginya, kondisi tersebut masih bisa dipahami karena sang pemain menjalani pertandingan bersama negaranya.

Perhatian Mourinho justru tertuju kepada pemain yang dipanggil ke tim nasional tetapi tidak mendapatkan menit bermain. Mereka tetap harus meninggalkan klub dan mengikuti agenda tim nasional, meski pada akhirnya hanya berada di bangku cadangan.

"Pemain yang bergabung dengan tim nasional untuk bermain tidak terlalu membuat saya khawatir. Yang membuat saya khawatir adalah mereka yang bergabung tetapi tidak benar-benar terlibat," ujarnya.

Real Madrid pun harus menyiapkan strategi agar aktivitas tim tetap berjalan meski sebagian pemain pergi. Mourinho mengatakan dirinya akan memaksimalkan pemain yang bertahan di Madrid selama periode tersebut.

Namun, kehilangan banyak pemain selama tiga pekan tentu bukan situasi ideal bagi sebuah klub yang harus menjaga ritme latihan dan persiapan pertandingan.

"Kami akan melihat bagaimana mengatasinya dan bekerja dengan pemain yang tersisa. Tetapi tidak memiliki para pemain selama tiga pekan adalah situasi yang sulit," kata Mourinho.