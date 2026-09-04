Prediksi Skor Real Betis vs Real Madrid di Liga Spanyol: Kans Los Blancos Curi 3 Poin di La Cartuja

Real Madrid diprediksi mampu mencuri tiga poin saat menghadapi Real Betis di La Cartuja pada pekan keempat Liga Spanyol 2026/2027. (Real Madrid)
JawaPos.com — Real Madrid diprediksi mampu mengalahkan Real Betis dengan skor 3-1 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026/2027 di La Cartuja, Sabtu (5/9/2026) pukul 02.00 WIB.
Los Blancos datang dengan modal sempurna tiga kemenangan dan 10 gol, sedangkan Real Betis harus bangkit setelah dihantam Levante 2-5 pada laga terakhir.
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Real Betis memang menghadapi tantangan berat saat menjamu Real Madrid, tetapi catatan pertemuan di kandang memberi sedikit alasan untuk percaya diri.
Los Verdiblancos belum terkalahkan dalam empat pertemuan terakhir melawan Real Madrid di markas sendiri, termasuk ketika kedua tim bermain imbang 1-1 pada April lalu.
Hector Bellerin menjadi penyelamat Real Betis dalam pertemuan terakhir tersebut setelah mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu.
Catatan itu menjadi modal penting bagi tim Manuel Pellegrini, terutama karena Real Betis sedang menjalani periode penting menjelang debut mereka di Liga Champions setelah 21 tahun.
Perjalanan Real Betis menuju laga ini tidak sepenuhnya mulus karena mereka baru saja menelan kekalahan telak 2-5 dari Levante.
Padahal, tim asal Andalusia tersebut mengawali Liga Spanyol dengan dua kemenangan beruntun 1-0 atas Real Sociedad dan Valencia sehingga sempat mengoleksi enam poin dari tiga pertandingan.
Kekalahan dari Levante sekaligus memperlihatkan persoalan di lini belakang Real Betis.
Marc Bartra dan Rodrigo Riquelme sempat membawa Real Betis kembali bersaing setelah tertinggal, tetapi dua gol Roger Brugue dan gol Jon Ander Olasagasti membuat mereka akhirnya tidak mampu menghindari kekalahan.
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Jawa Pos
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