Jude Bellingham Nikmati Kebebasan Bermain di Real Madrid di Bawah Asuhan Jose Mourinho

JawaPos.com – Jude Bellingham mengaku menikmati kebebasan dalam peran barunya di Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Gelandang asal Inggris itu menjadi salah satu pemain penting saat Real Madrid meraih kemenangan telak 4-0 atas Malaga di Estadio Santiago Bernabeu.

Bellingham mencetak gol pembuka, sedangkan Kylian Mbappe dan Arda Guler turut mencatatkan namanya di papan skor setelah gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero.

Kemenangan tersebut sekaligus mempertahankan catatan sempurna Real Madrid di LaLiga sejak Mourinho kembali menangani klub.

Bellingham telah terlibat langsung dalam empat gol dari tiga pertandingan LaLiga musim ini melalui torehan dua gol dan dua assist.

Bellingham menjadi pemain Real Madrid pertama yang mencatatkan sedikitnya empat kontribusi gol dalam tiga pertandingan awal liga sejak dirinya sendiri melakukannya pada 2023.

Pemain berusia 22 tahun itu mengatakan peran barunya memberinya keleluasaan untuk bergerak lebih maju sekaligus membantu pertahanan ketika diperlukan. “Sekarang saya sedikit lebih bebas, dengan kebebasan untuk bergerak lebih maju dan mundur ke belakang jika diperlukan,” ujar Bellingham yang mengaku sangat menikmati perubahan tersebut.

Mourinho turut memuji sikap Bellingham dan menilai gelandang tersebut memiliki tuntutan tinggi terhadap dirinya sendiri maupun rekan-rekannya.

Pelatih asal Portugal itu juga menyambut positif kesempatan melihat Bellingham, Mbappe, dan Vinicius Junior bermain bersama karena menurutnya pemain berkualitas tinggi memang seharusnya tampil dalam satu tim.