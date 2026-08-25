Wasit LaLiga Akan Punya Hak Bersuara Kecuali Jika Pertandingan Berlangsung di Santiago Bernabéu

Wasit LaLiga akan punya hak bersuara kecuali laga berlangsung di Santiago Bernabéu (Bein Sports)
JawaPos.com - LaLiga memperkenalkan protokol baru yang memberikan kesempatan kepada wasit untuk menjelaskan sejumlah keputusan penting selama pertandingan melalui siaran langsung.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8), Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan membantu penonton memahami pertimbangan wasit, terutama dalam keputusan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
Namun, protokol ini tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama di Santiago Bernabéu karena adanya ketentuan operasional yang diberlakukan Real Madrid terkait akses koneksi penyiaran dari stadion.
Menurut laporan Sport, Real Madrid membatasi akses koneksi penyiar dari Santiago Bernabéu dan hanya mengizinkannya dalam waktu yang sangat singkat sebelum pertandingan dimulai.
Kondisi tersebut membuat penerapan protokol komunikasi wasit menjadi sulit dilakukan secara normal dibandingkan stadion lain di LaLiga.
Pengecualian tersebut bukan merupakan sanksi atau keputusan khusus dari Komite Teknis Wasit (CTA) terhadap Real Madrid, melainkan konsekuensi dari persyaratan operasional yang berlaku di stadion tersebut.
Protokol baru LaLiga mulai memberikan ruang bagi wasit untuk menjelaskan keputusan tertentu, sementara penerapannya akan diperluas mulai pertandingan ke-10 kompetisi.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada penggemar mengenai interpretasi wasit sekaligus mengurangi perdebatan terkait keputusan pertandingan.
Dengan demikian, Santiago Bernabéu menjadi pengecualian bukan karena perlakuan diskriminatif terhadap Real Madrid, tetapi karena kondisi koneksi penyiaran yang belum memungkinkan protokol tersebut diterapkan secara penuh.
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Jawa Pos
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