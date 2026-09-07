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Rizka Perdana Putra
Senin, 7 September 2026 | 23.15 WIB

Edin Terzic Bawa Magnet Pemberian Putri, Jadi ‘Jimat’ Keberuntungan di Athletic Bilbao

Edin Terzic selalu membawa magnet pemberian putrinya di saku saat memimpin tim. Benda kecil itu disebutnya sebagai ‘jimat’ keberuntungan. (Dok. Marca) - Image

Edin Terzic selalu membawa magnet pemberian putrinya di saku saat memimpin tim. Benda kecil itu disebutnya sebagai ‘jimat’ keberuntungan. (Dok. Marca)

JawaPos.com - Ada benda kecil yang selalu menemani Edin Terzic setiap kali dia memimpin tim.

Yakni, sebuah magnet pemberian putrinya. ‘Jimat’ itu selalu ada di saku, termasuk saat dia membawa Athletic Bilbao menang telak 3-0 atas Atletico Madrid dalam jornada keempat LALIGA di San Mames, Sabtu (5/9).

“Saya selalu membawanya di saku. Itu magnet dari putri saya. Saya memiliki dua putri yang sangat cantik dan selalu membawanya bersama saya,” kata Terzic saat ditanya soal jimat tersebut, dikutip dari Marca.

Terzic menyebut benda tersebut bukan alasan Athletic meraih kemenangan. Tetapi, keberuntungan memang menghampiri pelatih asal Jerman itu.

Terbukti, Athletic berhasil mencetak tiga gol melalui Nico Williams, Robert Navarro, dan Oihan Sancet.

Alih-alih jimat, Terzic menyebut dukungan suporter di San Mames jadi salah satu faktor meraih kemenangan.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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