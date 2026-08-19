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Risma Azzah Fatin
Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.51 WIB

Barcelona Berharap Karim Adeyemi Jadi Solusi Lini Depan Usai Kepergian Robert Lewandowski

Karim Adeyemi (Bein Sports) - Image

Karim Adeyemi (Bein Sports)

JawaPos.com - Karim Adeyemi mulai memberikan sinyal positif sebagai salah satu solusi lini serang Barcelona setelah mencetak gol dalam kemenangan 5-2 atas Basel.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Penyerang asal Jerman tersebut menunjukkan kecepatan, kekuatan, serta kemampuan menyerang ruang yang sesuai dengan kebutuhan permainan Hansi Flick.

Fleksibilitas Adeyemi untuk bermain sebagai pemain sayap maupun penyerang tengah membuatnya menjadi pilihan menarik bagi Barcelona yang membutuhkan tambahan daya gedor.

Meski demikian, kemampuan Adeyemi sebagai penyerang tengah masih menyisakan tanda tanya karena ia belum konsisten mencetak gol dalam jumlah besar sepanjang kariernya.

Selama memperkuat Borussia Dortmund, pemain berusia 24 tahun itu mencetak 36 gol dalam 146 penampilan sehingga rekornya belum menunjukkan bahwa ia merupakan penyerang nomor 9 murni.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Barcelona setelah kepergian Robert Lewandowski, sementara Marcus Rashford dan Ferran Torres juga tidak lagi menjadi bagian dari pilihan utama lini serang.

Barcelona tetap membutuhkan pencetak gol yang mampu mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan para penyerang sebelumnya, sehingga Adeyemi belum dapat disebut sebagai jawaban sepenuhnya.

Gol perdananya memberikan pertanda menjanjikan, tetapi konsistensi mencetak gol dalam pertandingan kompetitif akan menjadi ujian sebenarnya bagi pemain asal Jerman tersebut.

Jika mampu meningkatkan produktivitasnya sebagai penyerang tengah, Adeyemi berpeluang menjadi bagian penting dari solusi Barcelona, tetapi klub masih membutuhkan jaminan ketajaman di lini depan.

Editor: Hanny Suwindari
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