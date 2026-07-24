Hengkang ke Barcelona, Karim Adeyemi Akui Berat Berpisah dengan Borussia Dortmund

JawaPos.com - Sebelum memutuskan hengkang ke Barcelona, Karim Adeyemi berpamitan dengan rekan setim, pelatih dan staffnya, serta pejabat klub Borussia Dortmund. Momen emosional tersebut terjadi di Dortmund-Brackel yang merupakan lapangan latihan klub.

Pemain berusia 24 tahun tersebut juga menandatangani jersey Borussia Dortmund dengan nomor punggung 27. Setelah itu, Karim Adeyemi berdiri di depan seluruh skuad untuk memberikan kata perpisahan.

Berpisah dengan Borussia Dortmund diakui berat oleh Karim Adeyemi. Sebab, dia sangat senang bisa membela Die Borussen sejak musim 2022/2023.

"Ini perpisahan yang sulit bagi saya karena saya sangat menyukai klub ini dan orang-orang di sini," kata Karim Adeyemi yang dikutip dari laman resmi Borussia Dortmund, (Kamis 23/7).

Pemain timnas Jerman tersebut berharap bisa bertemu lagi dengan Borussia Dortmund. Adeyemi juga mendoakan yang terbaik untuk mantan timnya itu.

"Saya harap kita berpisah dengan baik dan bertemu lagi suatu hari nanti. Saya doakan Anda semua selalu sehat dan mendapatkan yang terbaik!" ujar Adeyemi.

Bersama Borussia Dortmund, Adeyemi telah bermain sebanyak 146 pertandingan di semua kompetisi. Melansir Transfermarkt, dia juga telah mengoleksi 36 gol dan 25 assist.