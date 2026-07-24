Hengkang ke Barcelona, Karim Adeyemi Akui Berat Berpisah dengan Borussia Dortmund

Karim Adeyemi berpisah dengan rekan setimnya di Borussia Dortmund. (Dok. Borussia Dortmund)
JawaPos.com - Sebelum memutuskan hengkang ke Barcelona, Karim Adeyemi berpamitan dengan rekan setim, pelatih dan staffnya, serta pejabat klub Borussia Dortmund. Momen emosional tersebut terjadi di Dortmund-Brackel yang merupakan lapangan latihan klub.
Pemain berusia 24 tahun tersebut juga menandatangani jersey Borussia Dortmund dengan nomor punggung 27. Setelah itu, Karim Adeyemi berdiri di depan seluruh skuad untuk memberikan kata perpisahan.
Berpisah dengan Borussia Dortmund diakui berat oleh Karim Adeyemi. Sebab, dia sangat senang bisa membela Die Borussen sejak musim 2022/2023.
Baca Juga:Bukan Kebetulan, Como 1907 Serius Kembangkan Akademi Ghana demi Lahirkan Bintang Sepak Bola Baru
"Ini perpisahan yang sulit bagi saya karena saya sangat menyukai klub ini dan orang-orang di sini," kata Karim Adeyemi yang dikutip dari laman resmi Borussia Dortmund, (Kamis 23/7).
Pemain timnas Jerman tersebut berharap bisa bertemu lagi dengan Borussia Dortmund. Adeyemi juga mendoakan yang terbaik untuk mantan timnya itu.
"Saya harap kita berpisah dengan baik dan bertemu lagi suatu hari nanti. Saya doakan Anda semua selalu sehat dan mendapatkan yang terbaik!" ujar Adeyemi.
Baca Juga:Newcastle United Resmi Capai Kesepakatan Rekrut Aladji Bamba, Mahar Transfer Rp 760 Miliar
Bersama Borussia Dortmund, Adeyemi telah bermain sebanyak 146 pertandingan di semua kompetisi. Melansir Transfermarkt, dia juga telah mengoleksi 36 gol dan 25 assist.
Salah satu momen terbaik Adeyemi adalah mengantarkan Borussia Dortmund menuju final Liga Champions musim 2023/2024. Sayangnya, dia harus gagal membawa timnya meraih kemenangan setelah kalah dari Real Madrid.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan