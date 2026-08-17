Karim Adeyemi Impresif, Barcelona Menang 5-2 atas Basel di Pramusim

Ilustrasi skuad Barcelona. (Bein Sports)
JawaPos.com - Barcelona meraih kemenangan meyakinkan 5-2 atas Basel dalam pertandingan uji coba pramusim di St. Jakob Park, Swiss, pada Minggu (16/8).
Dilansir dari Antara, Karim Adeyemi mencetak gol perdananya untuk Barcelona sekaligus tampil impresif dalam laga pramusim lawan Basel tersebut.
Pelatih Barcelona Hansi Flick menurunkan sejumlah rekrutan anyar sejak menit awal, termasuk Karim Adeyemi dan Anthony Gordon.
Adeyemi ditempatkan di sisi kanan, sedangkan Gordon mengisi sektor kiri.
Keduanya mendukung Raphinha yang dimainkan sebagai false nine, dengan Fermin Lopez beroperasi di belakang mereka.
Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-34. Adeyemi mencatatkan nama di papan skor setelah menerima operan tarik Raphinha yang melakukan penetrasi dari sisi kiri.
Adeyemi hanya membutuhkan tiga sentuhan sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut kiri gawang Basel. Kiper tuan rumah tidak mampu membendung bola tersebut. Skor menjadi 1-0.
Namun, Barcelona gagal mempertahankan keunggulan hingga turun minum. Basel menyamakan kedudukan pada menit ke-43 melalui Jean Doucoure.
Doucoure memanfaatkan bola liar yang bergulir di antara Eric Garcia dan Marc Bernal. Ia langsung melepaskan tembakan keras ke sudut kiri gawang Barcelona yang tidak mampu dijangkau Joan Garcia.
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Jawa Pos
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