Hansi Flick Buka Suara soal Julian Alvarez, Debut Karim Adeyemi Belum Berbuah Gol

JawaPos.com – Bomber Atletico Madrid Julian Alvarez sudah dikaitkan dengan kepindahannya ke FC Barcelona. Hingga kemarin, Alvarez masih belum balik ke Eropa setelah membela Argentina di final Piala Dunia 2026.

Atletico pun sudah memberikan batas waktu bagi Alvarez supaya kembali ke Majadahonda, kamp latihan Atletico, maksimal 10 Agustus mendatang. Media-media Spanyol menyebut, Alvarez berpotensi tidak kembali ke Atletico. Kebetulan, Barca sedang memerlukan pemain nomor sembilan. Terlebih, sepeninggal Robert Lewandowski yang sudah angkat kaki ke Chicago Fire.

Kebutuhan striker terlihat saat Barca menjalani pramusim pertamanya di Inggris, melawan Birmingham City, kemarin WIB (1/7). Di balik kekalahan Barca 2-3 dari adu penalti setelah seri 2-2 itu, Barca sempat menjajal Shane Kluivert dan Hamza Abdelkarim jadi penyerang. Abdelkarim memborong kedua gol Barca.

Nah, benarkah Barca membutuhkan kehadiran Alvarez? Entrenador Barca Hansi Flick enggan berspekulasi tentang La Arana, julukan Alvarez. "Aku fokus pada tim yang aku punya sekarang dan para pemain saat ini. Aku tidak bermimpi, aku di sini, dan yang aku lihat adalah kami memiliki banyak kualitas, termasuk para pemain muda," ungkap Flick di dalam wawancara dengan Mundo Deportivo.

"Anda tahu kami punya tujuan besar, seperti musim lalu. Tetapi, semuanya akan bergantung pada bagaimana kami bekerja setiap hari, dan aku ingin kami terus berkembang setiap hari. Mentalitas itu yang kami butuhkan, dan yang terpenting adalah tim," tambah Flick.

Debut Adeyemi Kurang Sempurna Ketika membutuhkan penyerang, wide attacker Karim Adeyemi langsung didatangkan Barca dari Borussia Dortmund. Dia diberi kesempatan bermain untuk kali pertama bersama Barca. Sayangnya, dia gagal mencetak gol.

Flick menyebut, Adeyemi punya potensi dipasang pada posisi nomor sembilan. "Dia (Adeyemi) mempunyai banyak potensi. Ketika bermain sebagai striker, dia bisa di sana. Saat di kotak penalti, dia di sana. Di situlah dia harus berada," tutur Flick.

Adeyemi pernah jadi pencetak gol terbaik di ajang Bundesliga Austria. Flick percaya dengan potensi Adeyemi. "Ini memberi percaya diri yang tinggi kepadanya dalam beberapa pekan ke depan," tambah Flick.

Hamza juga mengharapkan hal serupa. "Kami masih pemain-pemain muda, jadi kami saling mengenal lebih baik di lapangan, dan itu yang dapat membangun kepercayaan diri kepada seluruh tim," lanjut Hamza.