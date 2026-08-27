Prediksi Skor Ferencvaros vs Trabzonspor: Sihir Mo Salah Cukup Balikkan Agregat?

JawaPos.com — Ferencvaros dan Trabzonspor akan menentukan tiket ke fase liga Liga Europa 2026/2027 di Groupama Arena, Budapest, Jumat (28/8/2026) pukul 01.30 WIB, dengan tuan rumah membawa keunggulan 1-0 dari leg pertama di Turki.

Ferencvaros hanya perlu mempertahankan keunggulan tersebut, sedangkan Trabzonspor wajib menang untuk membalikkan agregat sekaligus menjaga peluang lolos.

Ferencvaros Punya Modal Keunggulan 1-0 Ferencvaros datang ke leg kedua dengan keuntungan setelah sundulan Kristoffer Zachariassen pada menit ke-17 menjadi pembeda dalam kemenangan 1-0 atas Trabzonspor.

Gelandang asal Norwegia itu menyelesaikan serangan terancang dari sisi kanan, lalu Ferencvaros mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan tersebut terasa semakin penting karena Ferencvaros mampu membatasi peluang berbahaya Trabzonspor dan menjaga clean sheet di leg pertama.

Tuan rumah juga mendapat keuntungan tambahan setelah Chibuike Nwaiwu menerima kartu merah pada menit keenam injury time, sehingga bek Trabzonspor itu dipastikan absen pada pertandingan penentuan di Budapest.

Ferencvaros juga memiliki rekam jejak cukup meyakinkan selama perjalanan menuju playoff Liga Europa 2026/2027.

Mereka sebelumnya menyingkirkan Gornik Zabrze setelah lebih dulu meraih kemenangan atas Vojvodina dan Twente, sementara di Groupama Arena mereka mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga pertandingan Eropa musim ini.