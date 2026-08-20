Prediksi Skor Trabzonspor vs Ferencvaros di Play-off Liga Eropa 2026/2027: Mo Salah Jadi Pembeda

Momen latihan Trabzonspor jelang menghadapi Ferencvaros. (Trabzonspor)

JawaPos.com - Trabzonspor akan menghadapi Ferencvaros pada leg pertama play-off Liga Eropa 2026/2027. Sosok Mohamed Salah diprediksi bisa menjadi pembeda bagi skuad Badai Laut Hitam - julukan Trabzonspor - dalam laga tersebut.

Trabzonspor bakal menjamu tamunya dari Hungaria, Ferencvaros, di Stadion Papara Park, Trabzon, Turki, Jumat (21/8/2026). Sesuai jadwal, kick-off pertandingan tersebut akan berlangsung pukul 00.00 WIB.

Secara kualitas, Trabzonspor lebih diunggulkan dibanding Ferencvaros. Apalagi, salah satu klub raksasa Turki itu berhasil mendatangkan Salah dari Liverpool pada bursa transfer musim panas 2026/2027.

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Salah pun telah menandai debutnya bersama Trabzonspor kala bermain imbang 1-1 kontra Kasimpasa di laga pertama Liga Turki 2026/2027. Dalam pertandingan tersebut, bintang Mesir itu tampil kurang lebih selama 30 menit.

Meski tidak tampil penuh, Salah langsung menunjukkan sihirnya kepada para pendukung Trabzonspor. Selama berada di lapangan, ia berhasil menciptakan dua peluang, dan melepaskan delapan umpan silang.

Jika dipercaya pelatih Fatih Tekke tampil sejak menit awal saat menghadapi Ferencvaros, Salah diyakini bisa menjadi pembeda. Eks pemain Liverpool itu bakal menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan tim tamu.

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Selain Salah, Trabzonspor juga memiliki Paul Onuachu. Striker berpostus jangkung itu menjadi salah satu pencetak gol terbanyak Liga Turki musim lalu dengan torehan 22 gol. Dua pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi Ferencvaros, apalagi mereka bermain di hadapan publiknya sendiri.

Meski demikian, Ferencvaros bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim asuhan Balazs Brobely itu memiliki pengalaman di kompetisi Eropa dalam beberapa musim terakhir. Juara Liga Hungaria itu bahkan sempat membuat kejutan di Liga Eropa musim lalu dengan meraih kemenangan comeback 3-2 atas Ludogorets di fase gugur.

Ferencvaros juga datang ke Turki dengan modal yang bagus setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dengan skor agregat 2-1 di babak kualifikasi. Hasil tersebut setikdanya memastikan mereka mendapat tempat di fase Liga Konferensi Eropa. Dengan kata lain, tim asal Hungaria juga akan main tanpa tekanan sebesar yang dirasakan Trabzonspor.

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Catatan menarik lainnya dari Ferencvaros, mereka belum terkalahkan saat bermain tandang di babak kualifikasi musim ini. Tim berjuluk Elang Hijau itu tercatat menang atas Vojvodina dan Twente serta bermain imbang melawan Gornik Zabrze.