Jose Mourinho Dilanda Ketidakpastian Lini Pertahanan Real Madrid

JawaPos.com – José Mourinho tengah mencari solusi untuk mengatasi krisis di lini pertahanan Real Madrid menjelang pertandingan pembuka LaLiga.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (16/8), Éder Militão dan Raúl Asencio masih menepi karena cedera sehingga Mourinho hanya memiliki Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, dan Ibrahima Konaté sebagai pilihan utama bek tengah.

Kondisi tersebut membuat Real Madrid memiliki kedalaman terbatas di posisi tersebut dan harus berhati-hati menghadapi kemungkinan cedera tambahan.

Konaté baru kembali berlatih pada 10 Agustus sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi terbaik sebelum kompetisi dimulai, sedangkan Huijsen juga sempat mengalami masalah otot ringan selama pramusim.

Rüdiger menjadi salah satu pemain penting karena memiliki pengalaman lebih banyak dan telah mendapatkan menit bermain dalam pertandingan pramusim.

Dalam situasi tersebut, Mourinho perlu memastikan ketiga bek tersebut berada dalam kondisi prima sekaligus menyiapkan alternatif apabila kembali terjadi masalah fisik.

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Solusi lain dapat datang dari akademi Real Madrid melalui Joan Martínez dan Mario Rivas yang tampil menjanjikan selama pramusim.

Diketahui bahwa Martinez dan Rivas telah mendapatkan kesempatan bermain dan dinilai berpeluang mengisi posisi bek tengah keempat dalam skuad apabila Militão dan Asencio belum dapat kembali.