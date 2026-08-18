Cerita Nikolaus saat Gempa Besar Hantam NTT, Berlari Gendong Anak sembari Hindari Tembok yang Roboh

JawaPos.com – Matahari baru terbit pada Sabtu (15/8) pagi sekitar pukul 05.58 WITA. Tak lama kemudian, saat Nikolaus Tolen,38, dan keluarga kecilnya baru terbangun dari mimpi, bumi bergetar begitu kuat.
Dalam hitungan tak sampai satu menit, saat terombang ambing akibat pergerakan lempengan bumi, Nikolaus mendengar bunyi keras dari berbagai sisi temboknya yang ambrol dan berjatuhan materialnya.
“Gempa..gempa..gempa…!” teriaknya.
Melihat kondisi itu, Nikolaus panik. Namuan tak tinggal diam. Dia langsung berlari ke luar rumah sembari menggendong Inka,7, anak pertamanya.
Segendang sepenarian, Endak, 32, sang istri, secepat kilat menggandeng Davin,2, anak bungsu mereka ke lokasi yang sama. Beruntung tak ada yang keluarganya yang terluka usai tergopoh-gopoh ke luar rumah, meski beberapa bangunan rumahnya hancur akibat goyangan gempa.
Niko-begitu ia disapa- tinggal di Desa Latung, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tengara Timur. Jika dihitung, jarak garis lurus antara wilayah yang ditinggalnya dengan pusat gempa M 7,7 yang terjadi di laut timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo (koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT), sekitar 115 hingga 120 kilometer ke arah barat.
Kendati bukan tinggal di titik gempa, namun Niko dan sebagian besar orang-orang yang tinggal di desanya menjadi salah satu wilayah terdampak gempa yang memakan puluhan korban nyawa dan melukai ratusan lainnya.
“Keluarga aman cuma rumah hancur. tembok beberapa retak dan ambrol,” cerita Niko saat berbincang dengan JawaPa.com, Senin (17/8) sore.
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Jawa Pos
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