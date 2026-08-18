Prediksi Skor Timnas Thailand vs Singapura: Gustavsson Tegaskan Gajah Perang Sangat Percaya Diri

JawaPos.com - Patrik Gustavsson menegaskan bahwa tim nasional Thailand sedang dalam kepercayaan diri tinggi saat menghadapi Singapura di semifinal leg kedua ASEAN Championship atau Piala AFF 2026.

Laga tersebut dimainkan di Rajamangala National Stadium, Selasa (18/8) pukul 20.00 WIB.

Di leg pertama, timnas Thailand berhasil menang dengan skor 3-1 saat bermain di Singapura. Kemenangan tersebut diakui Patrik Gustavsson membuat timnya percaya diri.

"Pertandingan pertama sulit, tetapi kami klinis dalam penyelesaian akhir dan mencetak tiga gol, meskipun seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol berdasarkan jalannya pertandingan. Hasil dari pertandingan pertama memberi kami kepercayaan diri untuk pertandingan besok (hari ini)," kata Patrik Gustavsson saat jumpa pers yang dikutip dari Instagram @changsuek.

Penyerang 25 tahun tersebut tetap mewaspadai kekuatan Singapura yang bakal datang dengan skuad terbaiknya. Gustavsson memastikan bahwa timnas Thailand sedang sangat percaya diri.

"Kami masih punya 90 menit lagi, dan kami perlu memberikan yang terbaik karena Singapura kemungkinan besar juga akan datang dengan kekuatan penuh mereka. Kami akan mempersiapkan diri dengan percaya diri untuk menghadapi mereka," lanjut Gustavsson.

Selain itu, Gustavsson juga menceritakan perjuangannya kembali ke timnas Thailand setelah mengalami cedera ACL pada 2025. Saat ini, tekadnya adalah membawa timnya ke final dan menjuarai Piala AFF 2026.

"Kembali ke tim nasional Thailand setelah 17 bulan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, 2025 merupakan tahun tersulit sejak saya mulai bermain sepak bola karena saya cedera sepanjang tahun," ujar pemain BG Pathum United itu.