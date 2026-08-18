Alasan BEM UI Gelar Demo di Bundaran HI, DPR Dinilai Tak Berfungsi

JawaPos.com - Sebanyak 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi mahasiswa memilih menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8).

Langkah ini diambil karena para mahasiswa menilai DPR RI saat ini sudah tidak lagi menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengawasi pemerintah.

Aksi yang berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tersebut mengusung seruan utama "Mari Rebut Kemerdekaan" dengan tagar #MerebutKemerdekaan.

Alasan Utama Beralih dari Gedung DPR Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menjelaskan alasan di balik keputusan aliansi mahasiswa untuk tidak menjadikan Gedung DPR RI sebagai pusat penyampaian aspirasi kali ini.

"Justru kenapa harus DPR? Dengan kondisi mereka tidak berfungsi," ujar pria yang akrab disapa Athof tersebut kepada JawaPos.com, Selasa (18/8).

Athof mengatakan, unjuk rasa ini digelar karena kemerdekaan hakiki belum dirasakan oleh masyarakat luas, sementara pihak penguasa terkesan enggan mendengarkan suara publik. Menurutnya, kondisi sosial-politik Indonesia saat ini tengah mengalami krisis kedaulatan yang nyata.

"1.000 massa akan hadir. Karena kemerdekaan belum benar-benar terjadi dan penguasa tidak ingin mendengar," lanjutnya.

Pertanyakan Esensi Kemerdekaan Aksi damai yang mengepung jantung ibu kota ini dipicu oleh kegelisahan aliansi mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai kian melenceng dari cita-cita awal pendirian republik. Athof menyoroti kontradiksi antara seremoni tahunan negara dan realitas kesejahteraan rakyat.