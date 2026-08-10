Masa Depan Omar Marmoush Diragukan Saat Manchester City Bersiap Hadapi Perubahan Komposisi Skuad

Omar Marmoush (Instagram @marmoush)
JawaPos.com – Masa depan Omar Marmoush di Manchester City mulai diragukan setelah manajer Enzo Maresca mengakui bahwa penyerang asal Mesir tersebut berpeluang mempertimbangkan klub lain demi mendapatkan waktu bermain lebih banyak.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (10/8), Situasi tersebut turut menjadi perhatian karena Manchester City juga menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan Savinho, Tijjani Reijnders, dan Rodri yang masing-masing dikaitkan dengan klub lain pada bursa transfer musim panas ini.
Marmoush sebelumnya bergabung dengan Manchester City dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025 dengan nilai transfer EUR 59 juta atau sekitar Rp1,28 triliun, tetapi belum mampu mendapatkan peran utama secara konsisten di dalam skuad.
Setelah mencetak dua gol ketika City mengalahkan Atlético Madrid dengan skor 3-1 dalam pertandingan pramusim, Maresca menyebut keinginan Marmoush untuk memperoleh menit bermain lebih banyak dapat memengaruhi keputusan sang pemain mengenai masa depannya.
Manchester City disebut tidak keberatan melepas Marmoush apabila sang pemain memutuskan hengkang dan diyakini akan berupaya mendapatkan kembali nilai transfer yang mereka keluarkan.
Di sisi lain, Tottenham Hotspur disebut menjadi salah satu klub yang memantau situasi Marmoush, sementara Newcastle United dan Barcelona juga dikabarkan menunjukkan ketertarikan terhadap penyerang tersebut.
Ketidakpastian Marmoush terjadi ketika Manchester City tengah melakukan perombakan skuad dan mempertimbangkan sejumlah rekrutan baru, termasuk Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández, serta Pedro Neto.
City sebelumnya telah mendatangkan Elliot Anderson dengan nilai EUR 116 juta atau sekitar Rp2,51 triliun dan Jeremy Monga dengan nilai EUR 10 juta atau sekitar Rp217 miliar, sehingga keputusan terkait Marmoush, Savinho, Reijnders, dan Rodri akan menjadi bagian penting dalam pembentukan skuad untuk musim baru.
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