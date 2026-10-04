Transfer Manchester City yang Mengubah Takdir Rival: Aston Villa hingga Arsenal Dibuat Terpukul

JawaPos.com — Manchester City mengubah peta kekuatan Premier League sejak diakuisisi Abu Dhabi United Group (ADUG) pada September 2008, salah satunya dengan merekrut pemain-pemain terbaik dari rival langsung seperti Aston Villa, Everton, dan Arsenal.

Dampaknya terasa langsung, dengan sejumlah klub kehilangan pilar utama sekaligus kesulitan mengejar laju Manchester City menuju papan atas.

Aston Villa Jadi Korban Paling Terlihat Aston Villa menjadi salah satu klub yang paling merasakan dampak finansial Manchester City setelah era Abu Dhabi dimulai, terutama karena kehilangan Gareth Barry, James Milner, dan Fabian Delph dalam beberapa tahun berikutnya.

Ketiganya pergi ketika Villa masih menjadi salah satu tim papan atas Premier League dan kehilangan mereka ikut mengubah perjalanan klub asal Birmingham tersebut.

Pada musim 2007/2008, Aston Villa finis di posisi keenam dan mengulangi pencapaian tersebut semusim kemudian, bahkan sempat mengalahkan Manchester City 4-2 di Villa Park pada laga pembuka musim 2008/2009.

Gabriel Agbonlahor mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut, sebelum arah kekuatan kedua klub berubah drastis setelah akuisisi Manchester City.

Pada musim panas 2009, Manchester City merekrut Gareth Barry dari Aston Villa dengan biaya 12 juta pound setelah sang gelandang nyaris bergabung dengan Liverpool setahun sebelumnya.

Agbonlahor menyebut Barry sebagai “best player” milik Villa, sementara transfer tersebut menjadi salah satu tanda awal Manchester City mulai mengambil pemain penting dari klub yang berada di jalur persaingan mereka.