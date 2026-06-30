Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo Resmi Mengundurkan Diri Usai Dikritik Presiden Karena Gagal di Piala Dunia 2026

Hong Myung-bo (Arise News)
JawaPos.com – Pelatih tim nasional Korea Selatan, Hong Myung-bo, mengundurkan diri setelah negaranya tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026 pada fase penyisihan grup.
Dilansir dari laman Arise News pada Selasa (30/6), Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung memberikan kritik keras dengan menyebut kepemimpinan Hong sebagai sesuatu yang tidak mampu membawa hasil positif.
Pengunduran diri itu menjadi dampak langsung dari kegagalan Korea Selatan dalam turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut.
Korea Selatan mengawali perjalanan di Grup A dengan kemenangan atas Republik Ceko sebelum mengalami dua kekalahan beruntun dari Afrika Selatan dan Meksiko.
Hasil tersebut membuat peluang Korea Selatan untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik menjadi semakin sulit.
Harapan terakhir mereka berakhir setelah kemenangan Kongo atas Uzbekistan memastikan Korea Selatan tersingkir dari Piala Dunia.
Presiden Lee Jae Myung kemudian menyoroti kegagalan tersebut dengan meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem tim nasional. Ia menilai keputusan dalam struktur sepak bola, pengawasan, serta pemilihan pelatih menjadi faktor penting yang harus diperbaiki.
Lee juga meminta Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan pemeriksaan terhadap kegagalan pembentukan tim nasional.
Hong Myung-bo yang berusia 57 tahun akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebelum tim meninggalkan markas mereka di Meksiko.
Mantan pemain bertahan Korea Selatan tersebut meminta maaf kepada masyarakat dan mengakui bahwa dirinya bertanggung jawab atas hasil yang tidak sesuai harapan.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026