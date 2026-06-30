Mimpi Buruk Hong Myung-bo! Diancam Dibunuh hingga Dilarang Masuk Restoran Usai Gagal Total Bersama Korea Selatan di Piala Dunia 2026

Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah Korea Selatan gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 di tengah gelombang kritik dan kemarahan publik. (AFC)
JawaPos.com — Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo menghadapi gelombang kecaman luar biasa setelah gagal membawa Taeguk Warriors lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
Sepulang dari Meksiko, Hong bahkan mendapat ancaman pembunuhan, menjadi sasaran larangan masuk restoran, hingga memutuskan mundur demi bertanggung jawab atas kegagalan tim.
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Kepulangan skuad Korea Selatan berlangsung berbeda dari edisi Piala Dunia sebelumnya.
Federasi Sepak Bola Korea (KFA) memutuskan tidak menggelar acara penyambutan resmi di Bandara Internasional Incheon untuk pertama kalinya setelah tim pulang dari Piala Dunia di luar negeri.
Keputusan itu diambil di tengah kemarahan publik yang terus membesar usai Korea Selatan gagal lolos ke fase gugur.
Polisi meningkatkan pengamanan di bandara setelah muncul unggahan di media sosial yang berisi ancaman pembunuhan terhadap Hong Myung-bo.
Laporan media Korea, Yonhap, menyebut aparat sedang melacak pemilik akun yang mengunggah ancaman tersebut sebelum akhirnya dihapus.
Penulis unggahan mengaku sebagai warga negara Amerika Serikat berusia 41 tahun, sementara polisi mempertimbangkan penerapan pasal intimidasi kriminal jika unsur pidananya terpenuhi.
Hong Myung-bo bersama delapan pemain, termasuk Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, dan Lee Kang-in, tiba di Incheon pada Selasa pagi (30/6/2026).
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