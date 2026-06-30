Pemilihan Hong Myung-bo Disebut Sarat Faktor Orang Dalam, Presiden Korea Selatan Tuntut Penyelidikan

JawaPos.com - Kegagalan Korea Selatan melaju ke babak gugur Piala Dunia 2026 berbuntut panjang. Tak hanya membuat Hong Myung-bo memutuskan mundur dari kursi pelatih, hasil buruk tersebut juga memicu desakan penyelidikan dari Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, terkait proses penunjukan sang pelatih yang sejak awal disebut sarat praktik orang dalam.

Harapan Taeguk Warriors untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik akhirnya pupus setelah hasil pertandingan lain pada Sabtu tidak berpihak kepada mereka. Korea Selatan pun harus mengakhiri perjalanan lebih cepat di turnamen.

Melansir Asia today, dalam konferensi pers pada Minggu, Hong Myung-bo menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan mengakui seluruh tanggung jawab berada di pundaknya.

"Kami tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh para penggemar kami."

Ia juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya bukan berarti meninggalkan sepak bola Korea sepenuhnya.

"Meskipun saya meninggalkan tim nasional, saya tidak sepenuhnya meninggalkan sepak bola Korea. Saya akan mendukung tim nasional dari lubuk hati saya dan berharap tim ini akan kembali dipercaya dan dicintai oleh masyarakat."

Tersingkir Meski Sempat Punya Peluang Korea Selatan datang ke Piala Dunia dengan status peringkat ke-32 FIFA dan diperkuat kapten sekaligus bintang utama, Son Heung-min.

Namun performa mereka jauh dari harapan. Dari tiga pertandingan fase grup, Korea Selatan hanya meraih satu kemenangan dan menelan dua kekalahan sehingga finis di belakang Meksiko dan Afrika Selatan.