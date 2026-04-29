Harry Maguire Ungkap Kekecewaan Setelah Dicoret dari Timnas Inggris Piala Dunia 2026

Harry Maguire (Bein Sports)
JawaPos.com – Harry Maguire dipastikan tidak masuk dalam skuad tim nasional Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (22/5), Bek tengah berpengalaman itu mengumumkan kabar tersebut melalui media sosial pribadinya setelah menerima pemberitahuan langsung dari pelatih timnas Inggris.
Keputusan tersebut menjadi sorotan karena Maguire selama ini dikenal sebagai salah satu pemain penting di lini pertahanan Inggris.
Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, disebut telah menyampaikan langsung keputusan tersebut kepada Maguire. Bek berusia 33 tahun itu mengaku merasa terkejut dan terpukul karena gagal masuk dalam daftar 26 pemain untuk turnamen di Amerika Utara.
Meskipun pengumuman resmi skuad belum dirilis, Maguire memilih menyampaikan kabar itu lebih awal kepada publik.
Maguire sebelumnya masih mendapat kesempatan tampil dalam laga persahabatan Inggris melawan Uruguay dan Jepang. Ia bermain penuh saat menghadapi Uruguay dan tampil sebagai pemain pengganti pada pertandingan melawan Jepang.
Namun, penampilannya dinilai belum cukup meyakinkan untuk mengamankan tempat di skuad utama.
Di level klub, Maguire sebenarnya tetap menunjukkan kontribusi penting bersama Manchester United sepanjang musim. Meski sempat mengalami masalah kebugaran, ia berhasil membantu tim mengamankan posisi kompetisi Eropa melalui performa yang stabil di lini belakang.
Akan tetapi, persaingan ketat di sektor pertahanan timnas Inggris membuat peluangnya semakin sulit.
Laporan media menyebut Tuchel lebih memilih opsi pemain bertahan yang lebih muda dan fleksibel secara taktik. Nama seperti Levi Colwill, Ezri Konsa, dan Marc Guéhi diperkirakan menjadi pilihan utama di lini belakang. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya regenerasi skuad menjelang turnamen besar.
