Kekhawatiran Real Madrid terhadap Kylian Mbappé Bertambah karena Absensi dan Situasi Locker Room

JawaPos.com – Real Madrid dilaporkan semakin khawatir terhadap kondisi dan perilaku Kylian Mbappé dalam beberapa pekan terakhir.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (14/5), Penyerang asal Prancis itu menjadi perhatian utama di internal klub bukan karena performanya di lapangan, melainkan serangkaian situasi yang memunculkan tanda tanya.

Petinggi klub disebut mulai mempertanyakan perubahan sikap sang pemain menjelang akhir musim kompetisi.

Kekhawatiran tersebut mulai muncul setelah Mbappé melakukan perjalanan ke Italia bersama pasangannya di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi tim. Situasi semakin menjadi sorotan setelah dirinya batal tampil pada laga El Clásico melawan Barcelona akibat keluhan otot.

Pada saat yang sama, unggahan di media sosial saat tim tertinggal juga memicu perdebatan di kalangan internal klub.

Di lingkungan Real Madrid, sejumlah pihak disebut merasa bingung terhadap perilaku Mbappé yang dinilai berubah dalam beberapa waktu terakhir. Manajemen klub meyakini terdapat alasan tertentu di balik perubahan tersebut, tetapi hingga kini belum ada penjelasan langsung dari sang pemain. Kondisi itu membuat suasana di internal tim semakin dipenuhi ketidakpastian.

Hubungan Mbappé dengan pelatih Álvaro Arbeloa juga dilaporkan menjadi salah satu sumber perhatian klub. Penyerang berusia 27 tahun itu disebut memiliki kedekatan dengan Xabi Alonso dan belum sepenuhnya menerima kepergian pelatih asal Spanyol tersebut dari proyek tim. Situasi tersebut dinilai turut memengaruhi kondisi psikologis Mbappé di lingkungan klub.

Laporan media Prancis menyebut Mbappé mulai menjaga jarak dengan sebagian besar anggota locker room Real Madrid.

Mbappe dikabarkan lebih banyak berinteraksi dengan rekan-rekan senegaranya dibandingkan pemain lain di skuad utama. Kondisi tersebut semakin memperbesar kekhawatiran terkait keharmonisan tim pada fase krusial musim ini.