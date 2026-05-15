Kylian Mbappe Playing Victim! Merasa jadi Pilihan Keempat Arbeloa, Anggap Wajar Dicemooh sebagai Pemain Bintang Real Madrid

JawaPos.com - Dinamika ruang ganti di tubuh Real Madrid belum sepenuhnya beralih ke arah yang positif. Dalam kemenangan atas Real Oviedo 2-0 baru-baru ini, muncul komentar bintang mereka Kylian Mbappé yang langsung jadi sorotan.

‎Pasca pertandingan, Mbappe seakan berlagak playing victim. Ia merasa menjadi penyerang pilihan keempat oleh pelatihnya, Alvaro Arbeloa. Apalagi ia baru dimasukkan pada menit 69.

‎"Saya tidak bermain karena pelatih memberi tahu saya bahwa saya adalah penyerang pilihan keempat dalam skuad setelah Mastantuono , Vinícius, dan Gonzalo. Saya menerimanya dan saya merasa bermain dengan baik," ujar Mbappe seperti dikutip dari ESPN.

‎Mbappe memang kecewa karena ia merasa sudah siap bermain sebagai starter setelah absen karena cedera. Namun ia tidak marah karena ia menghormati keputusan Arbeloa.

‎"Saya sudah siap untuk bermain sebagai starter. Saya tidak marah kepada Arbeloa karena saya selalu menghormati keputusan pelatih. Kedepannya saya akan bekerja keras untuk kembali ke starting lineup," imbuhnya.

‎Lantas benarkah Arbeloa menempatkan mega bintang asal Prancis itu sebagai pilihan keempat? Ternyata tidak. Selain membantah dengan lantang, mantan pemain Real Madrid itu malah menganggap Mbappe gagal paham.

‎"Saya tidak punya empat penyerang, dan saya tentu saja tidak mengatakan hal seperti itu kepada Mbappé. Mungkin ia tidak paham apa yang saya maksud. Saya sampai tak bisa berkata-kata, tapi yang jelas, saya tidak mungkin mengatakan kepadanya bahwa ia adalah penyerang pilihan keempat," tegas Arbeloa.

‎Ia beralasan bahwa Mbappe tidak dimainkan karena itu merupakan bagian dari taktik, apalagi laga lawan Oviedo bukanlah laga hidup mati. Jadi ia merasa tak perlu memainkan Mbappe sejak awal apalagi sang bintang sempat absen lama.

‎"Pemain yang empat hari lalu tidak ada di bangku cadangan seharusnya tidak menjadi starter hari ini. Ini bukan final, ini bukan laga hidup mati. Saya tidak punya masalah dengan siapa pun," tukasnya juga.

‎Arbeloa memahami jika Mbappe Merasa kecewa tidak dimainkan padahal ia sudah mempersiapkan diri dengan matang. Namun, ia menegaskan bahwa ia lah yang punya wewenang untuk menentukan siapa yang akan bermain atau tidak, tanpa melihat status kebintangan para pemainnya.

‎Mbappe sendiri mendapat siulan dan cemoohan dari para Madridista di Stadion Santiago Bernabeu pada laga itu, lantaran ia kedapatan liburan saat pemilihan cedera.

‎Menanggapi hal itu, mantan pemain PSG itu menganggap hal wajar, mengingat statusnya sebagai pemain bintang yang bermain untuk klub sebesar Real Madrid.

‎"Begitulah hidup. Saya tidak menganggapnya sebagai masalah pribadi. Itulah resiko kehidupan seorang pemain bintang yang bermain untuk Real Madrid," ujar Mbappe lagi.

‎Musim ini, Mbappe gagal membawa Real Madrid meraih gelar prestisius. Yang ada malah Los Blancos mengakhiri musim tanpa gelar, baik itu Copa Del Rey, Piala Super Spanyol, La Liga, sampai Liga Champions.

‎Padahal secara performa individu, kapten Timnas Prancis itu tampil luar biasa bersama Real Madrid, dimana pada musim ini ia mencetak 41 gol di seluruh kompetisi dan masih berpotensi menambah gol di La Liga.